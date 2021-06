Problémás az egészségügyi alapellátás újraindítása

Nehezen megy az egészségügyi alapellátás újraindítása: az erről szóló, hétvégén kiadott miniszteri utasítás az orvosokat is megkeverte, így aztán a betegek sem tudhatják, mire számítsanak, ha a rendelőben akadna dolguk - írja a Népszava. A Kásler Miklós humánminiszter és Müller Cecília országos tiszti főorvos által jegyzett körlevélben leszögezik, hogy "semmilyen, a betegellátást, illetve a betegekkel való személyes találkozást korlátozó intézkedés nincs hatályban." Ezért a háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak és az alapellátó fogorvosoknak minden korlátozás nélkül kell biztosítaniuk a személyes találkozást és betegvizsgálatot.

A fogorvosok emiatt bizonytalanok

A háziorvosok szerint ez nem jelenti azt, hogy nem kellene megőrizni a járvány alatt kialakult és megszokott előjegyzési rendszert - vagyis, hogy a páciens telefonált, és megmondták neki, mikorra jöhet. A fogorvosok helyzete némileg bonyolultabb: nemcsak a páciens érkezési időpontja okoz bizonytalanságot, hanem a járványidőszak alatt bevezetett 15 perces szabály is (a pácienseket csak negyedórás szünetek közbeiktatásával jegyezhetik elő, hogy legyen idő fertőtleníteni a rendelőt).

Megkeverte az orvosokat a miniszteri utasítás. Fotó: Getty Images

Miután a Kásler és Müller jegyezte levél erre nem tér ki, a fogorvosok nem tudják, hogy ezt a szabályt továbbra is alkalmazniuk kell-e. Nagy Ákos keszthelyi fogorvos, az orvosi kamara alelnöke például azt nyilatkozta a Népszavának, hogy a COVID-protokoll (páciens kikérdezése, lázas beteget nem látnak el stb.) továbbra is érvényben van. Volt olyan fogorvos, akit az is megzavart, hogy a korlátozást feloldó levél kiadásával közel egy időben antitest-ellenőrző teszteket kapott a szakhatóságtól: arról azonban nem tájékoztatták, hogy mit kezdjen velük.

Háziorvos: a légúti panaszosok előbb telefonáljanak

Szintén problémát jelent, hogy a tiszti főorvos és a miniszter levelében nem jelzik, mikortól kell "akadálymentessé tenni" a rendeléseket. Az ostorosi háziorvos, Darvai László azt mondja, ő a járvány alatt is fogadta a betegeket, de akit lehetett, időpontra hívott. Arról is beszélt, hogy szerinte a légúti panaszosoknak továbbra is érdemes lenne telefonon bejelentkezniük, így ugyanis könnyebben kiszűrhető, ki az, aki csak megfázott, és ki az, aki viszont koronavírusos. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének leköszönt elnöke is úgy értelmezte a levelet, hogy egyetlen beteg ellátását sem lehet elutasítani. Hozzátette, kollégái továbbra is arra kérik majd a szülőket, hogy éljenek az előzetes telefonos konzultációs lehetőséggel.

Cél a találkozások növelése és a tervezhetőség megtartása

A levél keltette bizonytalanságokkal kapcsolatban Békássy Szabolcs, az országos kollegiális vezető háziorvos úgy nyilatkozott: a személyes orvos-beteg találkozások számát növelni kell, de a tervezhetőséget - vagyis a telefonos bejelentkezéseket, az időpontra érkezés lehetőségét - is meg kell tartani. Szerinte a körlevél nem azt jelenti, hogy ne élvezhetné mindkét oldal a telemedicina előnyeit, az elektronikus vényírást vagy a távkonzultációt.