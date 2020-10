Orvosbérek: nem csábítja haza a szakembereket

Az adatok sem támasztják alá, de az általunk megkérdezett orvosok sem osztoznak az ágazati miniszter és az államtitkár optimizmusában, miszerint a most elfogadott jelentős béremelés majd sok külföldön gyógyító szakembert is hazahoz - írja a Népszava. A lap összegyűjtötte, mennyit kereshet potenciálisan egy kezdő és egy vezető beosztású orvos a többi között Hollandiában, Németországban, az USA-ban vagy épp Ausztriában. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a most elfogadott orvosbérek már ma sem versenyképesek. Egy kezdő orvos 2023-tól átszámítva évi 23-29 ezer eurót, míg egy legalább 41 éve praktizáló, vezető beosztású maximum 80 ezer eurót keresne itthon évente. Utóbbi például a legtöbb vizsgált országban az ilyen kvalitással rendelkező szakemberek által elérhető bér alsó határa.

Orvosi átlagfizetések (euró/év)* Ország Kezdő fizetés Vezető beosztású Magyarország (2023-ban) 23-29 ezer euró 60-80 ezer euró Németország 46,6-57,8 ezer euró 79,5-123,4 ezer euró Dánia 71,5-103,4 ezer euró 155-224 ezer euró Egyesült Államok 36-40 ezer euró 185-450 ezer euró *Az adatok forrása: Népszava

Tizenkétszer annyit keres Németországban

A lap egy Németországban dolgozó háziorvost, Szabó Jánost idézve azt írja, amikor ő és a szintén ott dolgozó orvos barátai megtudták, hogy milyen törvény készül az orvosi jogállásról, megdöbbentek, és egyikük sem érezte úgy, hogy haza kellene jönnie.

Sőt, mint írják, a törvény elfogadása óta egyre több magyar orvos érdeklődik náluk, hogyan lehetne kijutni.

Sőt, mint írják, a törvény elfogadása óta egyre több magyar orvos érdeklődik náluk, hogyan lehetne kijutni. Nem véletlen, hiszen Szabó doktor praxisbevétele elmondása szerint évi 548 euróra rúg, számításai szerint ezzel a hazai kollégák bérének mintegy tizenkétszeresét keresi meg. Ám - mint kiderült - nem csak a pénz miatt nem jönne haza a szakember. Úgy fogalmazott, "itt nem fordulhat elő, hogy a beteget nem veszik fel abba a kórházba, ahová utalja, vagy ne kapna egy vizsgálatra gyorsan időpontot. Az ellátás jól szervezett, a páciens minden szükséges ellátáshoz hozzájut."

Nem csak a pénz miatt nem akarnak hazajönni a magyar orvosok. Fotó: Getty Images

Az új törvény "vállalhatatlan"

Németország után - az OECD adatbázisa szerint - a legtöbb magyar orvos Norvégiába emigrál, csak 2019-ben 1267-en szerződtek az észak-európai országba. A lap által megszólaltatott Dr. Tótth Árpád korában itthon kórházigazgatóként dolgozott, ott hét éve a norvég egészségügy tanácsadója, elemzője, "szabadidejében" pedig sürgősségi ügyeletet vállal. Kiderült, számára a magas fizetésnél is fontosabbak a munkakörülmények.

"Elő nem fordulhat, hogy könyörögni kelljen náluk egy laborvizsgálatért, az orvost számtalan szakember segíti, hogy azt végezhesse, amihez ért. A munka kiszámítható, tervezhető és összességében az egészségügyi ellátórendszer is működik. Ez önmagában élmény" - mondta. Az új törvény orvosbéremelésért "cserébe" járó szigorításai a szakember szerint "kiszolgáltatottá teszik, szolgasorba alacsonyítják a gyógyítókat". "Vállalhatatlan, a nyugati társadalmakban példa nélküli" - állítja Tótth Árpád.