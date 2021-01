Orbán: kezdődik a regisztráltak oltása

További 1 hónappal, március 1-jéig meghosszabbították a járvány megfékezését célzó intézkedéseket - kattintson!

Magyarországon jól halad az új típusú koronavírus elleni vakcinázás: az egészségügyi dolgozók oltásával már végeztek, most pedig a szociális otthonokban élők és dolgozók vannak soron, ám a hét végéig az ő kampányoltásuknak is a végére érnek - ismertette Orbán Viktor. A nyitás kérdéseivel viszont egyelőre nem lehet foglalkozni, most a vakcinabeszerzésre kell összpontosítani - szögezte le.

"Az óvatosságé a főszerep"

A miniszterelnök kitért arra is, hogy mindenki szabadulna már a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoktól, de a szakemberek azt mondják, hogy Európában sok helyen inkább szigorítanak. Nem szabad feláldozni az eddig elért eredményeket, tehát most az óvatosságé a főszerep - jegyezte meg. Hozzátette, a vakcina beszerzésén kell dolgozni, és ha lesz belőle elég, akkor le lehet győzni a járványt.

Oltás a tiszaújvárosi idősotthonban. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ha nem jön kínai koronavírus-vakcina, akkor a miniszterelnök szerint március elejéig 880 ezer embert tudnak beoltani, de ha lesz kínai oltóanyag, akkor ezt a számot megkétszerezhetik. Ha pedig orosz vakcina is jön, akkor még gyorsabb lesz az oltási ütem. Ebben az esetben húsvétkor már egészen más lenne a helyzet, akkor már a nyitás bizonyos kérdései is előkerülhetnének - vélekedett.

"A gazdaság újraindítása később jön"

A gazdaságban most a munkahelyek megvédése a legfontosabb, a gazdaság újraindítása később jön - emelte ki a kormányfő. Azzal kapcsolatban, hogy egyes vendéglátóhelyek ki akarnak nyitni, Orbán Viktor arra kért mindenkit, hogy ne tegyék, mert egy járványról van szó, ezzel a lépéssel nőhet a fertőzésveszély. Kitért arra is, hogy a kormány igyekszik felgyorsítani a támogatások kifizetését a vendéglátósoknak, de az nem megoldás, hogy az érintettek megsértik a szabályokat, ezzel csak egy komoly büntetést - 150 ezer és 1 millió forint közötti bírságot és a vendéglátóhely legalább fél éves bezárását - kockáztatnak a tulajdonosok.

