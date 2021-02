Orbán: ezért lehet fontos a kínai vakcina

A miniszterelnök szerint "nincs messze már", hogy a kínai vakcinával is elkezdődjön a magyarok vakcinázása. Akkor pedig húsvétig 2 millió 448 ezer embert, május végéig vagy június elejéig pedig már akát 6,8 millió személyt is be lehetne oltani az új típusú koronavírus ellen. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon egy vele azonos méretű és lélekszámú európai országhoz képest 3,5 millióval több embert lehet beoltani - fejtette ki Orbán Viktor.

Arról is beszélt, hogy nem lehet tudni, a vakcinák milyen időtartamra adnak védettséget, így fel kell készülni arra, hogy esetleg 6-8 hónap után újra oltani kell a már beoltottakat. Ezért a vakcinabeszerzésnek folyamatosnak kell lennie. Egyébként jelenleg 7189 oltási ponton zajlik itthon a koronavírus elleni immunizálás.

Húsvétig minden eddig regisztráltat be lehet oltani a koronavírus ellen. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

"Tartanunk kell a szabályokat"

A kormányfő jó hírnek nevezte, hogy Magyarországon már mintegy 700 ezren védettek a COVID-19-cel szemben: 310 ezren már legalább egy oltást megkaptak, 383 ezren pedig már igazoltan átestek a betegségen. Rossz hír azonban, hogy a fertőzések számának csökkenése megállt, most újra emelkedik. "Tartanunk kell a szabályokat" - hangsúlyozta a miniszterelnök, megjegyezve, hogy az utóbbi néhány napban egész Európában megfordultak a kedvező tendenciák, a feltételezések szerint a brit mutáns miatt. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy további szigorításokat nem lát szükségesnek, mert "most már van annyi vakcinánk, hogy a jól megszervezett oltással legalább annyit tudunk javítani a helyzeten, mint amennyi a helyzet természetes romlása".

Arra a felvetésre, hogy sokak szerint meg kellene várni az Európai Gyógyszerügynökség pecsétjét is a keleti koronavírus-vakcinákkal kapcsolatban, úgy reagált, hogy a magyar szakemberek legalább olyan jók, mint bármely európai, sőt: ő a magyar népegészségügyi központ vizsgálatában jobban bízik, mint a brüsszeliben. "Saját magunkban kell bízni, Müller Cecíliában, a munkatársaiban, a magyar professzorokban" - szögezte le. Úgy fogalmazott, minden egyes várakozással töltött napon az ország elveszít száz embert, úgyhogy, ő nem vár tovább.

Mi lesz a nyitással?

A nyitásról tervezett online konzultációval kapcsolatban elmondta, hogy péntek délután készül véglegesíteni az öt-hat kérdést, a konzultáció pedig ugyanazon az internetes felületen zajlik majd, mint a regisztráció. Szóva került a védettséget igazoló okmány bevezetése is, amelyre a kormány megteszi az előkészületeket. Ha ugyanis a konzultáció során a válaszadók úgy gondolják, hogy a már védetteknek nagyobb szabadsága lehet, akkor ne legyen technikai akadálya a kedvezmények azonnali megadásának - magyarázta Orbán Viktor.

Az oltás, a korlátozások feloldása és az ország újraindítása a legnagyobb segítség a bajba jutott ágazatoknak a koronavírus-járvány okozta nehéz helyzetben - hangsúlyozta a kormányfő. Megjegyezte, hogy ha legalább a beoltottak, illetve a fertőzésen átesettek igénybe vehetnének szállodai és éttermi szolgáltatásokat, akkor azzal megmenthető lenne több tízezer munkahely.

