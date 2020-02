Önkéntesek az egyik magyar kórházban

Az orvosok, nővérek többszörösen leterheltek, ezért minden segítség jól jön a kórházaknak. A tatabányai Szent Borbála Kórház négy osztályán például hosszú évek óta önkéntesek segítenek be. Kárász Márta hét éve csatlakozott a programhoz, azóta minden kedden feljár Bicskéről Tatabányára. "Nyugdíj után kerestem egy lehetőséget, ahol még hasznosnak érezhetem magam" - mesélt a kemma.hu-nak arról, miért jelentkezett önkéntesnek. Három évig a nefrológián segédkezett, azóta a gyerekosztályon pótmamáskodik.

Sajnos sok család nem tudja megoldani, hogy egész nap bent legyen a kórházban gyermeke mellett. Ilyenkor Márta játszik a kicsikkel, olvas nekik vagy egyszerűen beszélgetéssel igyekszik szórakoztatni őket. De, mint mondja, olyan is előfordul, hogy bent lévő szülők kérik a segítségét, ha egy kis időre ki kell ugraniuk a kórházból. A nővéreknek és ápolóknak általában nincs kapacitásuk foglalkozni a magára hagyott gyermekekkel, ilyenkor jól jön az önkéntes munkaerő.

Jelenleg 13 önkéntes segíti a Szent Borbála Kórház dolgozóit. Fotónk illusztráció, forrása: Getty Images

Időseknek sokat jelent a társaság

De nemcsak a gyerekek, hanem az idősek gondozásánál is besegítenek a sárga kötényesek. Bandiné Blaschek Heléna, egy rokkantnyugdíjas Kecskédről jár be a tatabányai kórház ápolási osztályára. "Nagyon szeretem az idős embereket, jól tudok velük beszélgetni, így nem is volt kérdés, hogy az ápolási osztályra szeretnék jönni. Nekem ez egy teljes kikapcsolódást jelent" - magyarázta lelkesen, és hozzátette, örül neki, hogy mosolyt tud csalni a betegek arcára. Heléna és a többi önkéntes segít az időseknek tálalni a reggelit, ebédet, szükség esetén az etetésben is közreműködnek. Aki igényli, sétálni is elmehetnek közösen. Ezen az osztályon azonban a legfontosabb segítség maga a társaság, mivel sokszor a családjuk nem tudja a bent fekvőket mindennap látogatni, hiszen más városban laknak.

Újabb önkénteseket várnak

Aki kedvet kap az önkénteskedéshez, február 21-ig jelentkezhet a kórház honlapján, telefonon vagy akár e-mailben is. És hogy utána mi vár rá? Először is a jelentkezők részt vesznek egy ingyenes, háromalkalmas tanfolyamon, ami után vizsgát kell tenniük. Ezután következik egy interjú, ahol motivációjukról, alkalmasságukról hallgatják meg őket. A kórházi osztályokon pedig szakápolást nem igénylő feladatot végezhetnek a saját időbeosztásuk szerint. Ez lehet etetés, itatás, levegőztetés, sétáltatás, beszélgetés, tisztálkodás, felolvasás, játék, a betegek igényeihez igazodva.