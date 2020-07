"Olyan orvoshoz is kerülhet a beteg, aki csak vajákol valamit"

Koronavírus: ezek a vakcinák válhatnak be Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint jelenleg 18 potenciális koronavírus-oltás fejlesztése tart (vagy lesz hamarosan) a klinikai tesztelés fázisában. Máris vannak korai teszteredmények, amelyek igen biztatóak. Részletek itt.

Az elmúlt két hónapban orvosként kevés dolga akadt Svéd Tamásnak, mert bár a baleseti intézetben felkészültek a járványra, saját bevallása szerint "csak a széle kapta el őket". "Tipikus magyar aneszteziológus szakorvos vagyok, aki félállásban közalkalmazott, míg a maradék időmet más kórházak és magánintézmények között osztom meg vállalkozóként. A COVID-időszak alatt fontos volt, hogy mindenki csak egy helyen dolgozzon, ne hurcoljuk kórházról kórházra az esetleges fertőzést. Maradt ez a félállásom, ahol viszont sokkal kevesebb volt a baleseti sérült is. A tervezhető műtéti programok leálltak. Majdhogynem egy hátradőlős időszak volt, eltekintve a folyamatos készültséggel járó feszültségektől" - mondta el a szakember a Népszavának adott interjújában.

Az aneszteziológus hozzátette: egyike volt a kevés nehézségnek az is, hogy ha valakit olyan állapotban hoztak be, hogy nem lehetett kikérdezni. Ilyenkor ugyanis potenciális vírusfertőzöttnek kellett tekinteni, és teljes védőfelszerelésben kellett vele foglalkozni. Ez alapvetően is izzasztó, nagy fizikai igénybevétellel járó munka, védőruhában azonban még rosszabb volt megélni.

Azzal kapcsolatban, hogy a járványhelyzet miatti húszszázalékos kórházi kapacitáscsökkentés akár további egy-két évig is fennállhat, azt mondta, nincs értelme mindenütt az ágyak húsz százalékát üresen tartani, hiszen ekkora kapacitást kitesznek a külön erre a célra épített kórházak és a járványosztályok is. "Nagy kérdés, hogy egy ilyen mérvű leállás után egyáltalán vissza kell-e térni ahhoz az egészségügyhöz, amely amúgy sem volt tökéletes. Itt a kiváló alkalom, hogy ezt a fejnehéz, kórházcentrikus, széttagolt rendszert racionalizáljuk. Ám az ésszerű változások érdekében 20-30 évre kellene előretekinteni, és nem szabadna hagyni érvényesülni a lobbiérdeket" - magyarázta Svéd doktor.

Nincs értelme mindenütt az ágyak húsz százalékát üresen tartani - vallja Svéd Tamás. Fotó: Getty Images

Pintér Sándor potens személy, de garancia semmire sincs

Az interjúban szó esett arról is, hogy Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktor miniszterelnök utasítására felméri, átvilágítja az egészségügyet, a stratégiai gondolkodáshoz pedig a MOK segítségét is kérték. Svéd Tamás hangsúlyozta: Pintér Sándor potens személy, van ereje, kapcsolati tőkéje, ez reményt ad arra, hogy amit megígér, abból lehet valami. A MOK-titkár azonban úgy folytatta: garancia semmire nincs, ők a kétségeik fenntartása mellett álltak bele az ügybe, és továbbra is igyekeznek megtartani a kritikus hangvételüket.

Arra a kérdésre, hogy ha több pénzt kap az orvos, akkor megoldódnak-e a rendszerben a minőségmérés hiányából adódó problémák is, Svéd Tamás úgy válaszolt: jelenleg a rendszer nem egyenletesen szörnyű, inkább erősen egyenetlen. "Vannak nagyon jó helyek, ahol mindenki jó, minőségi ellátást kap, míg másutt már csak arra játszanak, hogy túléljék a műszakot. Persze egy ilyen helyen is lehet szerencséje a betegnek, ha aznap olyan ügyel, aki igényes. De kerülhet olyan orvos keze alá is, aki az ezredik ügyletéből érkezett, tíz éve nem olvasott szakirodalmat, és csak vajákol valamit. Ezen sokat segíthetne, ha tudnánk, ki milyen minőségben gyógyít, és az eredmények ismeretében a rendszer a gyengén teljesítőket kivethetné magából."

Komoly következményekkel lehet számolni

Zárásképp kiemelte: a járványhelyzet sem fog örökké tartani, egyszer vissza kellene térni a normális kerékvágásba. Ám, ha lesz egy olyan, valóban tömeges megbetegedéssel járó helyzet, amely ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar egészségügy milyen állapotban van, annak lehet, hogy sokkal durvább hatása lesz, mint bármi másnak. És hogy ez hogyan derülhet ki? "Például úgy, hogy hiába van 16 ezer lélegeztetőgépünk, szakemberhiány miatt nem tudunk megfelelően lélegeztetni, emiatt olyan emberek halnak meg, akiknek egy felkészült rendszerben nem lenne szabad. És ez átütheti azt a határt, amely jelen pillanatban a kétféle valóság között húzódik" - így Svéd Tamás.

Hármas ikreket szült a koronavíruson átesett anyuka - a távolról sem komplikációmentes terhességről az nlc.hu cikkében olvashat.