Napi 1600 véradásra lenne szükség

"A véradás egy nemes és önzetlen cselekedet. Egy véradással akár három életet is megmenthetünk" - hangsúlyozta Nyitrai Zsolt. Mint mondta, mindenkit arra biztat - különösen a fiatalokat -, ha tehetik, menjenek el vért adni. Ugyanis naponta mintegy 1600 véradásra lenne szükség ahhoz, hogy az ellátás biztonságos legyen.

Egy adag vérrel három életet is megmenthetünk. Fotó: iStock

A videóban megszólalt Nagy István agrárminiszter is, aki úgy fogalmazott, a mai világban különösen fontos, hogy az emberek kinyújtsák a kezüket egymás felé. Mivel vért adni is nyújtott kézzel kell, ez nemcsak életet menthet, de szimbolikus is.

Ki adhat vért?

10 tévhit a véradásról - kattintson!

Ahogy már korábban is megírtuk, jelenleg a minimum 50 kilogrammos testsúllyal rendelkező 18 és 65 év közöttiek adhatnak vért. Véradáshoz szükség van lakcímkártyára, személyi igazolványra vagy más fényképes igazolványra, TAJ-számra. Két véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie. Fontos, hogy véradás előtt és után a donor elegendő folyadékot igyon. A véradás napján nem tanácsos sportolni. Menstruáció alatt nem szabad vért adni, illetve előtte és utána is érdemes várni 1-2 napot. Fontos továbbá, tetováltatás vagy testékszer behelyezése után minimum fél évet várni kell a véradással.

Egy alkalommal 450 milliliter vért vesznek le, amelyből háromféle készítményt állítanak elő.