Nagy változás a mentősöknél

Nagy változásról adott hírt Facebookos oldalán az Országos Mentőszolgálat. Bár a szervezet - Európában másodikként - már 1890 óta működik, még nem volt olyan alkalom, hogy kizárólag női személyzettel indulhasson útjára egy mentőegység. Egészen a mai napig, amikor Magda Krisztina gépkocsivezető és Kupeczik Éva mentőápoló megkezdhette az első közös éjszakai szolgálatát. A hír szerint a páros minden mentésnél kiválóan teljesített, a traumás sérültek ellátásától a belgyógyászati esetekig.

Nyitottabb mentőstársadalomban bíznak

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója tavalyelőtt jelentette be, hogy 2017-től már női dolgozók is szolgálatot teljesíthetnek mentőautókon. Remélték, hogy a női mentődolgozók megjelenését a mentőstársadalom és a betegek is pozitívan fogadják majd.

"Régóta van ilyen igény az irányításban és a kórházi rendszerben dolgozó kolléganőknél, hogy akár csak alkalmanként szeretnének ők is felülni mentőautóra. Ennek semmilyen jogi, munkavédelmi, munkabiztonsági akadálya nem volt. Azt reméljük, hogy nyitottabb mentőstársadalom leszünk" - mondta el egy korábbi interjúban a szervezet főigazgatója.