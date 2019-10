Nagy a baj: mi lesz így a háziorvosokkal?

Míg 2010-ben még csak 176 betöltetlen praxis volt Magyarországon, addig tavaly már 402 - írja az Mfor.hu a zárszámadási törvény egyik fejezeti mellékletére hivatkozva. A praxisok betöltése is egyre nagyobb problémát jelent: 2010-ben a betöltetlen helyeknek alig több mint fele, 53 százalék volt tartósan, vagyis 6 hónapnál hosszabb ideje betöltetlen, tavaly ez az arány már 71 százalékot tett ki.

Nagy bajban van a háziorvosi társadalom. Fotó: iStock

Közel 400 betöltetlen praxis van itthon

A helyzet idén sem javulhatott érdemben, hiszen az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja szerint jelenleg 399 betöltetlen praxis van Magyarországon. A helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyékben a legkritikusabb: előbbiben 52, utóbbiban 32 praxis betöltetlen.

A cikk arra is rámutat, hogy a háziorvosok átlagéletkora is tovább emelkedett. Tavaly már 58,2 év volt, miközben 2012-ben még 55 évről számolt be a NEAK. Szintén érdekes adat, hogy 2018-ban a háziorvosok 90 százaléka 72 év alatti volt, miközben a területen dolgozóknak csupán a 10 százalékát tették ki a 42 évnél fiatalabb orvosok. A kimutatás szerint a legtöbb háziorvos 64 éves volt tavaly, 2017-ben ez az életkor még 63, 2015-ben pedig 61 év volt.

Még több pénz kellene

A költségvetés zárszámadása alapján nominálisan és még GDP-arányosan is valamivel több pénz megy a háziorvosi és gyermekorvosi szolgáltatásokra. Míg 2011-ben 90,3 milliárd forint ment a területre, tavaly már több mint 150 milliárd forint. Ez azonban még mindig kevésnek tűnik a fenti folyamatok alapján, olvasható a cikkben.