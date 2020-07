A koronavírus okozta helyzet miatt jelentősen csökkent a véradások és a donorok száma, ráadásul a július-augusztus az egyik legkritikusabb időszak a véradásban a szabadságolások miatt. A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének véradószervezői ezért azt kérik, hogy aki csak teheti, adjon vért júliusban.

Most még nagyobb szükség van a véradókra. Fotó: Magyar Vöröskereszt

Nagy szükség van a véradókra

Az idei nyáron tehát a korábbinál is nagyobb figyelem fordul az önkéntes véradók toborzására. Nem véletlen, hogy még akár értékes nyereményeket is felajánlanak az önzetlen adományért cserébe. A júliusi Hajdú-Bihar megyei véradásokon résztvevők között például mozijegyeket, ajándékualványokat és wellness pihenést sorsolnak ki, valamint sok helyen édességgel és tombolanyereményekkel is várják a véradókat. További részletek a szervezet oldalán.

A segítő szándék a lényeg

Ki adhat vért? A válaszért kattintson ide!

Közleményében ugyanakkor azt is kiemeli a szervezet: tudják, hogy a donorokat nem a meglepetések, hanem a segítő szándék vonzza. Ez azért is fontos, mert a betegek vagy sérültek ellátásához, valamint a műtétekhez szükséges vérkészítmények biztonságos mennyisége az önkéntes véradókon múlik. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a véradás tulajdonképpen a donoroknak is jó. A levett vér ugyanis minden alkalommal szűrésen esik át, így a véradók egészségi állapotát folyamatosan ellenőrzik.

Fontos tudnivalók

A véradáson bárki részt vehet, aki 18 és 65 év közötti, valamint akinek a testsúlya minimum 50 kilogramm. A regisztrációhoz a TAJ-kártyára és a személyazonosságot igazoló dokumentumokra van szükség. Fontos továbbá, hogy két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie. Betegség ésmenstruációideje alatt azonban nem ajánlott vért adni.