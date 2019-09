Mit tehet velünk a feldolgozott cukor?

A cukor az egyik elsődleges felelős

Korábban úgy tartották, hogy az egészségtelen koleszterinszintért a magas koleszterintartalmú ételek felelősek, ezért nem javasolták például, hogy heti egy-két alkalomnál többször fogyasszunk tojást (ennek manapság épp az ellenkezőjét állítják). Kiderült azonban, hogy a testünkben keringő koleszterin legnagyobb része már bennünk keletkezik, és nem az étkezéssel juttatjuk a szervezetünkbe. Termelődéséért pedig a cukor az egyik elsődleges felelős.

A triglicerid a vérzsírok egyik fajtája, melynek megemelkedett szintje elősegíti a vérereket elzáró lerakódások, plakkok kialakulását, és így közvetve súlyos, életveszélyes betegségeket is okozhat. Bővebben az alábbi cikkünkben olvashat róla!

Ezért sem jó sok cukrot fogyasztani

Cukor alatt persze nem csupán a finomított kristálycukrot kell érteni, hanem összességében a szénhidrátokat, ezek ugyanis cukorként szívódnak fel a szervezetünkben. Egy péksütemény elfogyasztása után megemelkedik a vércukorszint, melyre válaszul a szervezet inzulint termel. Az inzulin létfontosságú hormon, amely a cukrok tárolásáért is felelős, és általánosan tároló üzemmódra állítja be a szervezetet. Az inzulinszint emelkedésével az LDL, vagyis a "rossz" koleszterin szintje is megemelkedik, míg a HDL, vagyis a "jó" koleszterin szintje lecsökken. Az olyan cukrokat, amelyeket már nem tud eltárolni a szervezet, az inzulin zsírrá alakítja át. Emiatt a vérzsírok egyik fajtájának, a trigliceridnek megnő az aránya.

A finomított cukrok fogyasztása is hozzájárul a magas koleszterinszinthez

A magas trigliceridszint bizonyítottan hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához. Nem elég tehát a koleszterinben dús ételek kerülése a megfelelő koleszterinszint fenntartásához, hanem a cukorbevitelre is figyelnünk kell.

Természetes cukrok

Fontos azonban megkülönböztetni a természetes formában fogyasztott cukrokat - amelyek egy gyümölcsben vannak - a feldolgozott változattól. Egy alma megemésztése nem okoz kiugró emelkedést az inzulinszintben, csak egyenletes szinten tartja. Emiatt a szakértők javasolják, hogy törekedjünk a szénhidrátokat minél kevésbé feldolgozott formájukban fogyasztani - a gabonából is érdemes a teljes kiőrlésűt választani.

