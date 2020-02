Milliós ajándékot ért a varázslatos gyógyulás

Egy súlyos agyvérzéssel született koraszülött kisfiú kezelőorvosai nem sok reményt láttak a gyógyulására, a terapeuták türelme, kitartása, a gyermekben való hit, a megfelelő motiváció és a játékos munka azonban megtörte a jeget. Ma már a kisfiú is kíváncsi a világra, szívesen dolgozik, várja a foglalkozásokat - ami a szülők számára maga a varázslat és csoda. Egy mindössze 400 grammal született kislány szülei pedig 172 küzdelmes nap során megjárták a poklot és a mennyet is, de kisbabájuk élni akarása, kitartása és mosolya arra sarkallta őket, hogy büszke szülőként helytálljanak és segítsék a kórházi dolgozók munkáját. Az ehhez hasonló, mesés gyógyulásokról szóló történeteket gyűjtötték össze idén is, a gyerekeket kezelő kórházak pedig értékes eszközökkel gazdagodhattak.

A K&H gyógyvarázs: gyermekem varázslatos gyógyulásának története pályázaton három kórházi osztály összesen nettó hárommillió forint értékben nyert műszertámogatást. A pályázó szülők ezzel hálálták meg azt az áldozatos munkát, amelynek köszönhetően gyermekük felépült. A budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekkardiológiai Intenzív részlege így egy pacemaker készülékkel lett gazdagabb, amely a gyermekkori szívbetegségek kezelésében nyújt hathatós segítséget.

Erőt meríthetnek a történetekből a családok

Magyarországon minden századik gyermek szívhibával születik, ami az egyik leggyakoribb ritka betegségnek számít. Gyermekkardiológiai ellátásban több mint 15 ezer gyermek részesül. A szívbetegségek egyik leggyakoribb formája a ritmuszavar, amelynek kezelése a picik mérete és gyenge immunrendszere miatt újszülött - és csecsemőkorban különösen nehéz. A megfelelő gyógyszeres kezelés mellett hatékony és innovatív megoldást nyújthat azonban a nyelőcsőbe vezethető, elektródával működő pacemaker, amellyel most a K&H gyógyvarázs: gyermekem varázslatos gyógyulásának története pályázat jóvoltából a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet is gazdagodott.

A pályázat idei díjazottjai. Fotó: Bartos Gyula

Már a második alkalommal hirdették meg a varázslatos gyógyulásokat díjazó pályázatot, amelyre a szülők küldhették be súlyos betegségen átesett gyermekük történetét. Ezzel nemcsak hitet adnak a hasonló helyzetben lévő családoknak, de a nyertes pályázatokban megjelölt egészségügyi intézmények nettó hárommillió forint összértékben olyan innovatív eszközöket is kaptak, amelyek elengedhetetlenek a mindennapi gyógyításhoz. A program a gyermekegészségügy aktuális igényeire reagál, szem előtt tartva a technológiai fejlődés és innováció nyújtotta lehetőségeket.

"Immár 17 éve járulunk hozzá a gyermekegészségügyben dolgozó orvosok, ápolók számára biztosított legkorszerűbb, innovatív eszközökkel a minőségi gyermekellátáshoz, ezáltal lehetővé téve a gyermekek gyorsabb, fájdalommentesebb gyógyulását. A pályázatokban azonban valami ennél is többet ismerhettünk meg: olyan csöppségek gyógyulástörténeteit, akik életveszélyes állapotban kerültek kórházba, a szüleik és az őket kezelő orvosok és ápolók azonban mégsem adták fel a reményt, és rendíthetetlenül tettek és hittek a gyógyulásukban. Hiszen, az egyik anyukát idézve "ha mi nem bízunk benne, akkor ki fog?". Ezek a megrendítő történetek azonban utat mutathatnak és reményt adhatnak a hasonló problémával küzdő családok, vagy akár mindannyiunk számára is" - mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

"Évente 1000 gyermeket veszünk fel a GOKI Gyermekszív Központba, és körülbelül évente 500 szívműtétet és 200 szívkatéteres beavatkozást végzünk, ezért fontos, hogy korszerű, innovatív műszerekkel legyünk ellátva. Az elnyert pacemaker a gyermekkori szívritmuszavarok kezelésében van nagy segítségünkre, és a gyors szívfrekvenciával járó, visszatérő ritmuszavarok kezelésére fogjuk használni az újszülöttek, valamint csecsemők esetében" - mondta Dr. Ablonczy László, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjának gyermekellátásért felelős orvos igazgatója.