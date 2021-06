A COVID-19 merőben megváltoztatta az életünket: akár az egészségügyi problémák kivizsgálását is halasztani kellett, hiszen az állami egészségügy lényegében bezárt, és a telefonos kommunikáció a háziorvosokkal szintén nehéznek bizonyult az oltások sűrűsödése miatt.

Fotó: Getty Images

Korlátozott volt, hogy melyek azok a problémák, ahol elengedhetetlen a vizsgálat és a műtétek közül is csak az életbevágó beavatkozásokat végezték el. Most, hogy az ország fokozatosan újraindul, egyes vizsgálatokra még mindig nehezen lehet időpontot foglalni. Ennek hatására sokan önmagukat próbálták diagnosztizálni az otthon töltött idő alatt, és akár önkéntes háziorvossá avanzsáltak, hiszen könnyebb útnak tűnhet a tüneteket megnézni az online keresőben és saját magunk dönteni arról, hogy mi lehet a probléma.

Tünetellenőrzés egyszerűen

Az otthoni orvoslás helyett érdemesebb felkeresni a Dokio.hu oldalt, ahol az online tünetellenőrző segítségével biztonságosan tájékozódhatunk panaszaink forrásáról, illetve kereshetünk fel megfelelő specialistát. A tünetellenőrző használata egyszerű, néhány kérdés megválaszolásával megtudhatjuk a valószínűsíthető egészségi problémát, és az oldalon orvost is könnyen találhatunk a megoldásra.

A fő kérdés azonban még mindig az, hogy mikor keressük fel az orvost? Amikor már nagy a baj, és nem bírjuk elviselni a fájdalmat, vagy vegyük komolyan már az apróbb jeleket is? Figyelnünk kell a testünk jelzéseire, hiszen folyamatosan figyelmeztet bennünket, akár egy, a körmön fellelhető fehér folt vagy a folyamatos szédülés által. Saját magunk megfigyelésében segít a Dokio tünetellenőrzője is, ami azt is jelzi, ha nincs ok aggodalomra, és ha szükséges, figyelmeztet, hogy orvost érdemes hívnunk.

Ne hagyja az utolsó pillanatra, van egyszerűbb út is!

A komplex szűrővizsgálatoknak hála időben felfedezhetjük, ha bármilyen probléma lenne a szervezetünkben. Tegyen időben egészségéért, és válasszon időben olyan szakorvost, akinek segítségére szüksége lehet. Ne akkor kezdjen el kapkodva orvost keresgélni, amikor már fáj valamije!