Mi alapján választunk gyógyszert?

A Central Médiacsoport már hagyományosnak tekinthető konferenciáján ismét az online szféra térnyeréséről értekeztek a gyógyszergyártói, patikai és kutatói szegmens neves szakemberei. Ezúttal kifejezetten a keresleti oldal tájékozottságát, a döntést befolyásoló tényezőket és az egészségkommunikáció új kihívásait vizsgálták.

A konferencián a gyógyszervásárlást befolyásoló tényezőkről is beszélgettek. Fotó: Central Médiacsoport

Az eszünkre vagy a szívünkre hallgatunk?

Az érzelmek és a logika viszonyáról dr. Mérő László, az ELTE Pszichológiai Intézetének professzora beszélt. Elmondása szerint az embernél a szív és az ész nem elválasztható, hiszen az érzelmeink a döntéshozatalra is jelentősen kihatnak. Azonban nagy szerepe van a médiahatásoknak és az elköteleződésnek is. A "noszogatás" a médiakommunikáció és a marketingstratégia egyik alappillére, amely során apró eszközökkel képesek hatni az érzelmi alapú döntésekre - magyarázta dr. Aczél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének igazgatója. Mint mondta, már a legapróbb megfogalmazásbeli eltérések is manipulatívak lehetnek.

Jó, ha interneten tájékozódunk?

Hogyan kell kérdezni az orvosnál? Kattintson!

A fogyasztók manapság jellemzően az interneten tájékozódnak - az egészségügyi problémákról és az elérhető kezelésekről is -, ennek pedig látványos hatásai vannak. Dr. Kőházi Anikó orvos szerint nem feltétlenül gond, ha a beteg összegyűjt némi tudnivalót azelőtt, hogy felkeresné a rendelőt, Márkus Ádám, a NAOS country managere szerint azonban a fogyasztó nem mindig tud olyan hatékonyan tájékozódni online, mint személyes kommunikációval.

Mit tartunk a leghitelesebb forrásnak?

A Central Médiacsoport részéről Éder Zsuzsanna digitális értékesítési menedzser és Kenessey Adrienn magazinértékesítési csoportvezető számolt be a kiadó eléréseiről. Elmondásuk szerint a tévénézők több mint felét képesek elérni nyomtatott kiadványaikkal is. Ez közel 1,7 millió embert jelent. A vezető hazai orvosi portál, a HáziPatika.com ezek közül kiemelkedik 86 állandó szakértőjével és 300 ezer feletti Facebook-követőszámával.

Ezt követően Mezei Noémi, a Central Médiacsoport kereskedelmi marketingmenedzsere és Krankovics Béla, a HáziPatika.com termékmenedzsere számolt be kutatásáról. Eredményeik szerint a fogyasztók egyre tudatosabbak, vásárlás előtt pedig nagy arányban tájékozódnak az internetről. A háziorvosokkal és gyógyszerészekkel folytatott kommunikáció, illetve a szakkönyvekben leírtak után az internetes egészségügyi oldalak tartalmát tartják a leghitelesebbnek. A televízióból, az internetes fórumokról, illetve a közösségi oldalakról származó információkat viszont már jóval kevésbé tartják megbízhatónak az adatok szerint.