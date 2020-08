Megyék, ahol nincs fogászati ügyelet

Több mint kétmillió embernek okoz gondot, ha a hivatalos rendelési időn túl hasítfájdaloma fogába: számos megyében ugyanis nincs közfinanszírozott 24 órás fogászati ügyelet - írja a Népszava. A lap Nagy Ákos keszthelyi fogorvosra, a Magyar Orvosi Kamara alelnökére hivatkozik, aki hat olyan megyét is talált - Csongrád-Csanád, Somogy, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Tolna, Veszprém - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási listájában, ahol egyáltalán nincs tb-szerződött fogászati ügyelet.

