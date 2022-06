Megépült, de nincs pénz a drogközpont működtetésére

A legújabb pécsi drogközpontot mintegy másfél év alatt építették fel, uniós pénzből. Az eredeti tervek szerint a napokban, a kábítószer-ellenes világnapon meg is nyitott volna az intézmény, ez azonban nem történt meg: az államtól ugyanis nem kapták meg a működtetéshez szükséges anyagi támogatást – számolt be róla az ATV Híradó riportja.

Megépült, de nem tudják fenntartani a drogrehabilitációs intézményt. A kép illusztráció. Fotó: Getty Images

„Rengeteg szakember jelentkezne, hogy ő szívesen dolgozna ebben az új formában. Én most elkezdtem intézni egy rendkívüli befogadást, hogy esetleg az állam korrigálja ezt a feledékenységét vagy inkább butaságát, nem is tudom mi lenne a jó szó. Amennyiben ez a befogadás nem történik meg, akkor sajnos egy évig üresen kell állnia, mert 2023-ban lehet újra kapacitásért folyamodni” – ismertette Szemelyácz János, a pécsi kamasz-addiktológiai rehabilitációs centrumot vezető főorvos.

Amennyiben az egy éves „kényszerszünet” mégis bekövetkezik, kérdéses, honnan lesz pénz az épület fenntartására. A Rehabilitációs Centrumot üzemeltető közalapítványnak ugyanis biztosan nem lesz plusz forrása az áram és a fűtés finanszírozására egy üres épületben. Az ATV egyébként úgy tudja, hogy más hasonló intézmény is ilyen helyzetbe kerülhet, egyebek mellett a Pécsi Tudományegyetemen most átadott új addiktológiai és pszichiátriai központ is.

A híradó megkérdezte a Belügyminisztériumtól, hogy vajon mikor juthatnak hozzá a szükséges finanszírozáshoz a bajban lévő intézmények. „Mindkét szóban forgó intézmény elkészült épületeinek használatbavételi engedélyeztetése folyamatban van. A Kamasz Addiktológiai Regionális Centrum, valamint a Pécsi Tudományegyetem új gyerek addiktológia és pszichiátria központjának többletkapacitás-befogadási kérelme soron kívüli eljárás alatt áll” – írták a válaszban.