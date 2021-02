Magas a trigliceridje? Ezeket kerülje

A triglicerid a vérzsírok egyik fajtája, melynek megemelkedett szintje a "rossz" koleszterin mellett elősegíti a vérereket elzáró lerakódások, plakkok kialakulását, és így közvetve súlyos, életveszélyes betegségeket is okozhat. A trigliceridek egy része testünkben termelődik, másik részét a táplálékkal visszük be szervezetünkbe, ezért sem mindegy, hogy mit fogyasztanak azok, akiknél magas trigliceridszintet állapítottak meg. A WebMD most összegyűjtötte azoknak az ételeknek a listáját, melyet ilyen diagnózissal jobb kerülni.

Magas keményítőtartalmú zöldségek

Ha trigliceridekről van szó, az sem mindegy, hogy milyen zöldségeket fogyasztunk. Érdemes korlátozni például a borsó- és kukoricafogyasztásunkat, így a testünk nem alakítja át a keményítőt trigliceriddé. Sok más opciónk van, válasszunk helyettük karfiolt, kelt vagy gombát, amik "barátaink" a vérzsírok elleni harcban.

Így ne együnk babot

Bár a rostban és tápanyagokban gazdag bab a barátunk, nem mindegy, hogy hogyan fogyasztjuk. Ha cukorral vagy sertéshússal összesütve, angolosan esszük, az már nem biztos, hogy a legjobb választás. Ha konzerves változatot veszünk, mindig ellenőrizzük a címkét, mennyi telített zsírsavat és hozzáadott cukrot tartalmaz az étel - minél kevesebbet, annál jobb.

Túl sok a jóból

Kétségtelen, a gyümölcsök jót tesznek nekünk, főképp, ha egy szelet süti helyett fogyasztjuk. De, ha magas trigliceridszinttel küzdünk, érdemes lehet napi 2-3 darabra limitálni a fogyasztásunkat. Így biztosan nem viszünk be túl sok természetes cukrot a szervezetünkbe. Ha szeretünk szárított vagy aszalt gyümölcsöt csipegetni, ne feledjük, abból sokkal kevesebbet szabad enni. Negyed csészényi számít egy adagnak.

Óvatosan az alkohollal

A túl sok alkohol is megemelheti a trigliceridszintünket. Ennek oka a benne lévő cukorban keresendő. Mindegy, milyen forrásból származik ugyanis a cukor, problémát fog okozni. Előfordulhat, hogy az orvosunk azt javasolja, tartózkodjunk az alkoholfogyasztástól, ha magas vérzsírral küzdünk.

Konzerv olajos halak

A hal jót tesz a szívnek. De amikor konzerves változatot veszünk, mindig ellenőrizzük, hogy ne az olajban eltettet válasszuk. Sokkal egészségesebb, ha vízben tartósítottat veszünk, ereink és szívünk is meg fogja hálálni a törődést.

Kókusz

A kókusz trendi. Lehet kapni kókusztejet, -vizet, -pelyhet, -olajat, illetve magához a gyümölcshöz is könnyen hozzájuthatunk. És, bár vannak egészségügyi előnyei, közben nagyon magas a benne lévő telített zsírsav mennyisége. Érdemes megkérdezni kezelőorvosunkat, hogy mennyire limitáljuk a fogyasztását, vagy felejtsük-e el teljesen.

Keményítőben gazdag ételek

Ha túl sok tésztát, krumplit vagy gabonapelyhet fogyasztunk, előfordulhat, hogy testünk egy részüket átalakítja trigliceridekké. Nem kell teljesen kiiktatni ezeket az élelmiszereket az életünkből, viszont mindig ügyeljünk a mennyiségre (ne lépjük túl például a címkén megjelölt egy főre számított adagot). Kenyérből 1 szelet, rizsből harmad csésze, tésztából, krumpliból vagy kész zabkásából fél csésze számít egy adagnak.

Cukros üdítők

Jelentős mennyiségű cukrot vihetünk be a szervezetünkbe a folyadékokkal. Legyen az jeges tea, kóla, gyümölcslé vagy egy szirupos kávéköltemény, elképzelhető, hogy több cukrot viszünk be a testünkbe, mint amivel képes lehet megbirkózni, így előfordulhat, hogy egy részét trigliceriddé alakítja. Ha tehát szeretnénk visszafogni a cukorfogyasztásunkat, akkor az italainkra is gondoljunk.

Méz vagy juharszirup

Bár lehet, hogy úgy gondoljuk, a méz vagy a juharszirup jobb és egészségesebb, mint a kristálycukor, ez sajnos nem így van. Ezek is megemelhetik a trigliceridszintünket, így ha annak csökkentésére törekszünk, minden cukortartalmú édesítőt kerüljünk.

Pékáruk és sütemények

Ha gondok vannak a vérzsírszintünkkel, akkor bizony érdemes visszafogni a telített zsírsavakban gazdag ételek fogyasztását is, mint például a vajjal készült péksütemények és sütemények. Általánosságban is tartózkodjunk a transzzsíroktól, mindig nézzük meg az összetevők listáját, hogy biztosan minimalizálni tudjuk a bevitelt.

Magas zsírtartalmú húsok

Nem kell feladni a húsfogyasztást teljesen, csak meg kell fontolnunk, hogy soványabb fajtákat válasszunk. Óvakodjunk továbbá a feldolgozott húsoktól, mint a bacon, a kolbász, a sonka vagy a virsli, ezek ugyanis hozzájárulhatnak a szívbetegségek és a cukorbetegség kialakulásához is.

Vaj vagy margarin

Vaj vagy margain helyett válasszuk az olívaolajat, amiben kevesebb a telített vagy transzzsírsav, így kevesebbet is viszünk be szervezetünkbe, ha azzal főzünk, sütünk vagy készítjük a salátánk dresszingjét. A repce-, dió- és lenmagolajok szintén kiváló alternatívák.