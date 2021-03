Mint azt pár nappal korábban megírtuk, az egészségügyi dolgozóknak február végéig kellett dönteniük arról, aláírják-e az új szolgálati jogviszonyon alapuló szerződésüket. Azoknak, akik ezt nem vállalták, március elsejétől automatikusan megszűnt a munkaviszonyuk az állami ellátásban. Saját értesüléseire hivatkozva dr. Kunetz Zsombor hétfő délelőtt úgy fogalmazott a Facebookon közzétett bejegyzésében, hogy "bárhogyan is végződik ez a nap, ma van az egészségügy legsötétebb napja".

A szakember egy meg nem nevezett forrást idézve arról adott hírt, hogy akad olyan intézmény, ahol többen hagyják el korábbi munkahelyüket, mint ahányan hajlandóak aláírni az új szerződésüket. Elmondása szerint olyan dolgozó is akadt, aki bár először elfogadta a szerződéstervezetet, később mégis visszament a munkaügyi osztályra, hogy aztán a szerződést visszakérve széttépje azt. "Más kórházakból is azt kapom, hogy állnak sorban a kilépőpapírokért" - írta ki a posztban dr. Kunetz Zsombor. Hozzátette, komoly következményei lesznek, ha a mostani koronavírus-járvány közepette akár csak az egészségügyi dolgozók 10 százaléka is felmond.