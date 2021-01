Koronavírus: nem ajánlott csúszni a 2. adag beadásával

A jövő hét elejétől új szakasz indul a koronavírus elleni védekezésben: elkezdődik a regisztráció alapú oltás - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Részletek!

Nagy-Britannia - ahol elsőként engedélyezték az új típusú koronavírus elleni Pfizer-vakcinát - januárban döntött úgy, hogy az első adaggal való oltások felgyorsítása érdekében a két adag beadása közötti időtartamot maximálisan 12 hétre tolják ki. Ez a döntés azonban heves vitát váltott ki, és a Brit Orvosi Kamara nem is támogatta, mert tagjai szerint legfeljebb 6 hét telhet el a két adag beadása között. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig úgy foglalt állást, hogy a két adag beadása között legfeljebb 4 hét, kivételes esetekben pedig maximum 6 hét telhet el.

Az EMA ajánlása szerint három hétnek kell eltelnie a Pfizer-vakcina 2 adagjának beadása között. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

19-23 napos különbség az ideális

Az EMA most arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus-vakcina klinikai tesztelése során legfeljebb hat hét telt el az első és a második adag beadása között. Így tehát jelenleg nincs olyan adat, amely bizonyítaná, hogy hosszabb - például 12 hetes - szünet esetén is ugyanolyan hatékony a vakcina. A tesztelésben résztvevők 93,1 százaléka ráadásul az első adag után 19-23 nappal kapta meg a második dózist. A gyógyszerügynökség ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy a korábbi termékinformáció még úgy fogalmazott, hogy "legalább" 21 napot kell várni a második dózis beadásával.

Több helyen vakcinahiány miatt csúsznak

Az utóbbi időben egyébként egyre több országból érkeztek olyan hírek, hogy az összes rendelkezésre álló oltóanyagot felhasználták, vagyis az első adaggal beoltottaknak nem tartalékolták a 2. dózist. Ezek az országok abban bíztak, hogy a heti oltóanyag-szállítmányoknak köszönhetően így is mindenkinek jut a COVID-19 ellen védettséget nyújtó vakciából, amikor esedékessé válik a második adag beadása. Közben viszont a gyártók gyártási- és szállítási nehézségekről számoltak be, ezért csúsztak a kiszállítások, és a mennyiséget is jelentősen csökkentették. Ennek következtében Katalónia például mintegy tízezer ember második oltását halasztotta el a vakcinahiányra hivatkozva.

