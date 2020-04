Koronavírus: nehéz helyzetben az allergiások

Elindult az allergiaszezon, egyes fafélék pollenjei miatt már most sokan prüszkölnek, hamarosan pedig a helyzet durvulni fog. Nem kell magyarázni, miért, hiszen egyre több fa borul virágba, majd becsatlakoznak a fűfélék és az egyéb allergének is. Mindez párhuzamosan a koronavírus-járvánnyal. Az allergiásoknak ennek ellenére nem attól kell tartaniuk, hogy vírus rájuk nézve veszélyesebb, más ok miatt vannak ők most nehezebb helyzetben. A probléma az allergiás szénanátha és az allergiásasztmaesetében is ugyanaz.

"A legfőbb kérdés, hogy az allergiások mennyire érik el kezelőorvosukat, föl tudják-e venni vele a kapcsolatot. Az ugyanis kulcskérdés, hogy sikerül-e felíratniuk azokat a gyógyszereket, amelyeket a korábbi években szedtek, és azokat ki tudják-e váltani, használják-e" - mondja dr. Falus Ferenc tüdőgyógyász, korábbi tisztifőorvos. Fontos, hogy az ilyen készítményeket már a pollenszezon megkezdése előtt 2-3 héttel szedni kell, ugyanis segítségükkel épül ki a szervezetben az a védvonal, ami megelőzi az allergiás tünetek jelentkezését. Az időzítést elvileg minden allergiás ismeri, feltéve, hogy tisztában van azzal, milyen pollenre érzékeny. Például aki csak mogyoróra, annak lassan véget ér az allergiaszezon, míg aki füvekre, annak hosszabb ideig van szüksége kezelésre. Aki csak parlagfűre allergiás, az még ráér a felkészüléssel, de azért érdemes minden gyógyszert időben felíratni, és ha épp nem áll sor a patika előtt, ki is váltani.

Az orvos is hiánycikk

Az allergiás tünetek várható jelentkezési idejével azért kell tisztában lenni, és azért tanácsos előre készülni, mert a jelenlegi járványos időszakban sokkal nehezebben elérhetők az orvosok. Nem lehet csak úgy elmenni a tüdőgondozóba, a bőrgyógyászatra vagy az allergológiai rendelésre. "A hétköznapi értelemben vett sztenderd ellátás, a krónikus betegek ellátórendszere eléggé felborult, félő, hogy ez komoly bajt okoz. A 65 évesnél idősebb egészségügyi dolgozókat eleve kivonták a rendszerből, nehezebben érhetők el a háziorvosok is, nemhogy a tüdőgyógyászok. Komoly gond az is, hogy az egészségügyi dolgozók jó része előbb-utóbb megfertőződik, emiatt hetekig nem dolgozhat akkor sem, ha amúgy csak enyhe tünetei vannak" - mondja Falus Ferenc.

Nem kérdés tehát, miért fontos, hogy az allergiások már jó előre fölírassák gyógyszereiket, és azt ki is váltsák a patikákban. Mindezt az e-recept könnyíti, hiszen alapesetben telefonon és e-mailben is kérhető recept, tehát ha amúgy nincs probléma, nem kell emiatt elmenni a rendelőbe. Szerencsére a náthás orrfolyás nem jellemző tünete a koronavírus-fertőzésnek, így emiatt nem kell COVID-19-re gyanakodni.

A terjesztés miatt veszélyes

"Aki rendesen szedi az allergiagyógyszereit, nincs nagyobb veszélyben, nem kell attól tartania, hogy alapproblémája súlyosbítja az esetleges koronavírus-fertőzés lefutását. Ez nem olyan rizikófaktor, mint például a szív- és érrendszeri betegség, amelynél nagyobb eséllyel alakulnak ki komolyabb szövődmények" - emeli ki a tüdőgyógyász. Egy idősebb beteg súlyosabb asztmája már más kérdés, az ugyanis jellemzően légzőszervi kapacitáscsökkenéssel is együtt jár. Viszont ez már nem egyszerű allergiás nátha vagy asztmás roham, hanem obstruktív légzési betegség (COPD). Ez komoly kockázati tényező, nem olyan, mint egy tavaszi szénanátha.

Az egyszerű allergia akkor sem veszélyesebb, ha valaki nem szokott rá gyógyszert szedni, inkább prüszköl pár hétig vagy hónapig. Viszont a mostani járványos időszakban annak is érdemes figyelnie a kezelésre, aki békeidőben elviseli a szénanáthával járó kellemetlenségeket. Ennek oka egyszerűen az, hogy a koronavírus-fertőzés sokaknál csak enyhe tüneteket okoz vagy akár tünetmentes, így nem is feltétlen derül ki, ha viszont az ilyen beteg allergiája miatt sokat prüszköl, terjesztheti a vírust. Ez azért jelent veszélyt, mert egyrészt súlyosbíthatja a járványt, másrészt másoknál komoly betegséget okozhat annak ellenére, hogy terjesztője észre sem veszi a problémát. Emiatt most érdemes mindenkinek figyelnie a kezelésre, aki pedig allergiás panaszokkal küzd, annak végképp tanácsos maszkot hordania, ha kimozdul otthonról. A problémák megelőzése érdekében nem kell félni az inhalációs szteroidkészítményektől sem, amelyeket folyamatosan kell használni - ezeknek lényeges szisztémás hatásuk nincs, csak a légutakban hatnak. Az antihisztaminos készítményeket csak akkor kell bevenni, ha már tünetek jelentkeznek.

