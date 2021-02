Koronavírus: már 86400 adag oxfordi vakcinát kaptunk

A február 5-én érkezett első, 40800 adagot tartalmazó szállítmányt követően újabb, 45600 adagnyi AstraZeneca-féle vakcina érkezett Magyarországra csütörtökön. Az egy héten belül érkező két szállítmány tehát összesen több mint 43 ezer ember koronavírus elleni beoltását teszi lehetővé, ami megfelel egy közepes magyar város, például Dunaújváros vagy Hódmezővásárhely teljes lakosságának - olvasható a gyártó közleményében.

Újabb vakcinaszállítmány érkezett Magyarországra. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mit kell tudni a vakcináról?

Az oltóanyagot a szokványos betegellátási körülmények között is be lehet adni, hiszen elegendő normál hűtött körülmények között, 2-8 Celsius-fokon tárolni, szállítani és kezelni. Így a gyártást követően legalább 6 hónapon keresztül biztonságosan felhasználható az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oxfordi vakcina. A hatóságok döntése értelmében itthon első körben a 60 év alatti, szív- és érrendszeri betegséggel, tüdő- vagy veseproblémával, magas vérnyomással és daganattal küzdőket, illetve a valamilyen szervátültetésen átesett személyeket oltják be ezzel az oltóanyaggal.

A brit mutáns ellen is hatékony

Az Egyesült Királyságban folytatott klinikai vizsgálat részeredményei szerint az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca által kifejlesztett vakcina 75 százalékos hatékonysággal véd az új, Európában terjedő brit variáns (SARS-CoV-2 B.1.1.7) által okozott betegséggel szemben. A The Lancet című tekintélyes folyóiratban február 5-én megjelent eredmények 120 eset feldolgozása alapján születtek, amelyeknek csaknem harmadát az új variáns okozta. A hatékonyság hasonló volt mind az eredeti, mind az új mutáns törzs esetén. Az első eredmények szerint az AstraZeneca vakcina akár 67 százalékkal képes csökkenteni a vírus továbbadását is.

A COVID-19 ellen védelmet nyújtó vakcinával kapcsolatos további adatokat, így például a dél-afrikai koronavírus-variáns (501Y.V2 vírusváltozat) elleni hatékonyságáról továbbra is gyűjtik a folyamatban levő klinikai vizsgálatokban. Emellett az AstraZeneca továbbra is együttműködik a kormányzatokkal és a nemzetközi szervezetekkel, hogy a koronavírus-járvány idején önköltségi áron, mindenki számára hozzáférhető oltóanyagot juttasson el az emberekhez - áll a közleményben.

