Koronavírus: ismét lesz ingyenes tesztelés a fővárosban

Decemberben, az ünnepek előtt 7500 ingyenes gyorsteszt elvégzését ajánlotta fel a fővárosi önkormányzat. Most pedig, február 18-ától 27-éig, reggel 8 és este 6 óra között két helyszínen, a Városháza parkban és a Széll Kálmán téren folytatódik a főváros lakossági koronavírus-tesztprogramja. A tesztelést most is a budapesti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők kérhetik, a 18 évesnél fiatalabbak viszont csak szülői kísérettel vehetik igénybe. A tájékoztatás szerint a mintavételt követő 30 percen belül kiderül, hogy aktív fertőzött-e az illető.

A szűrésre ezúttal 10 ezer antigénteszt áll rendelkezésre. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Regisztrálni az erre a célra létrehozott oldalon lehet, ahol minden információ megismerhető a tesztelések helyszínéről és idejéről is. Akik nem tudnak online időpontot foglalni, azoknak a tesztelési helyszíneken segítenek a foglalásban a fővárosi önkormányzat önkéntesei.

h i r d e t é s

A tesztelés lényege

Koronavírus: miért romlanak a hazai számok? Mutatjuk a szakembert véleményét!

A Főpolgármesteri Hivatal kiemelte, hogy a pozitív tesztet produkálók karanténba vonulásával megállítható az új típusú koronavírus továbbadása, és időben megkezdődhet az érintettek gyógykezelése. Felhívták a figyelmet ugyanakkor, hogy a negatív teszteredmény önmagában nem adhat teljes biztonságot, hiszen az csak a pillanatnyi helyzetet mutatja. Épp ezért egy negatív eredmény birtokában is fontos a biztonsági szabályok betartása.

Az oltási is népszerűsítik

A Főpolgármesteri Hivatal arra is kitért, hogy a főváros az oltás népszerűsítése és támogatása mellett is elkötelezett. Mint írták, egyedül a széles körű oltás jelenti a kiutat a koronavírus-járványból, és az egyetlen megoldás, hogy megmentsük magunkat, embertársainkat a COVID-19-től, és visszakaphassuk korábbi életünket.

Koronavírus-vakcinák: "az EU túl optimista volt". A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!