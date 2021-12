Koronavírus: így hat a kismama fertőzése a csecsemőre

Egészségesek és a várt módon fejlődnek azok a csecsemők, akiknek az édesanyja a terhesség ideje alatt átesett a koronavírus-fertőzésen - adta hírül egy amerikai kutatócsoport, amely fél évig követte a betegségből kigyógyult kismamák gyermekeinek egészségi állapotát. Ez volt az eddigi leghosszabb időt átölelő kutatás a témában, az eredmények szerint pedig a koronavírus-fertőzésen átesett kismamáknak szerencsére nincs okuk az aggodalomra, a magzat fejlődését a vírus nem befolyásolja.

Egészségesen fejlődtek az anya fertőzöttsége ellenére

"A féléves utánkövetés során normális növekedési mintákat és fejlődési mérföldköveket figyeltünk meg, a fejlődési rendellenességek aránya nem volt magasabb az átlagosnál. Ez nagyon jó hír a világjárvány idején, különösen azokban az országokban, amelyekben az ellátórendszert nagy arányban sújtja a COVID-19 miatti krízis" - mondta el Malika Shah, a kutatás egyik vezetője.

Úgy tűnik, afertőzésnem befolyásolja a magzat fejlődését. Fotó: Getty Images

A vizsgálatok 2020 áprilisa és júliusa között zajlottak, amikor még egyetlen koronavírus elleni oltóanyag sem volt elérhető, így a kismamák szervezetét sem tudták immunizálni a vakcinákkal. Összesen 33 nő és csecsemőik vettek benne részt, mindegyikük latin-amerikai származású. Terhességük időszakában a kismamák mindegyike elkapta a fertőzést, a szülést követő 10 napon belül 55 százalékuk tesztje lett pozitív. Azonban a csecsemők egyikének szervezetében sem mutatták ki a vírust. Közülük három (10 százalék) koraszülöttként jött világra, öt csecsemő (15 százalék) pedig újszülöttkori intenzív ellátásra szorult a COVID-19-hez nem kapcsolódó egészségügyi problémák miatt.

A kutatók hangsúlyozták: a járvány továbbra is tombol világszerte, ráadásul sorra jelennek meg az újabb vírusvariánsok is. Emiatt a témában további vizsgálatok is szükségesek ahhoz, hogy tisztább képet kaphassunk a koronavírus terhességre gyakorolt hatásairól.