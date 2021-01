Koronavírus: engedélyezték itthon a kínai vakcinát

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a mai napon a kínai Sinopharm-vakcina vészhelyzeti alkalmazására is engedélyt adott - jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Ezzel a lépéssel tovább bővül az itthon elérhető koronavírus-vakcinák köre. A szakember kitért arra is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) várhatóan a jövő hét végéig befejezi a Szputnyi V nevű orosz vakcina ellenzőrzését, eddig biztatóak az eredmények.

Oltás a tiszaújvárosi idősotthonban. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Jól halad az oltási program

A héten lezárják Magyarországon a szociális otthonok lakóinak és dolgozóinak kampány szerű oltását, a jövő hét elején pedig már a legidősebb regisztrált állampolgárokat is elkezdik oltani a háziorvosok bevonásával - ismertette György István államtitkár, aki az oltási munkacsoport vezetője. A hazai oltási program jól halad, a legnagyobb korlátot azonban az jelenti, hogy kevés a rendelkezésre álló vakcina - jegyezte meg. Ismertetése szerint Magyarország eddig mintegy 200 ezer ember beoltására elegendő oltóanyagot kapott, ez a mennyiség pedig a hét végéig el is fogy. Csak a mai napon 456 intézményben összesen nagyjából 22-24 ezer ember kapja meg az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett védőoltást.

Indul az új szakasz

A jövő hét elejétől új szakasz indul a koronavírus elleni védekezésben: elkezdődik a regisztráció alapú oltás - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken. Kattintson!

Vasárnap jelentős mennyiségű oltóanyagot kapunk a Modernától, a jövő hét elején pedig újabb szállítmányok érkeznek majd a Pfizer-BioNTech-féle vakcinából - ezekkel kezdik meg a legidősebb regisztrált állampolgárok COVID-19 elleni immunizálását. Ebbe a folyamatba már a háziorvosokat is bevonják, az ehhez szükséges adatokat a mai napon eljuttatják a praxisokba - mondta az államtitkár. 1800 háziorvosi praxisra 10-10 embernek elegendő Moderna-vakcinát szállítanak ki, ezzel a típusú oltóanyaggal tehát 18 ezer idős személyt tudnak beoltani. További 30 ezer embernek pedig a Pfizer és a BioNTech közös készítményét adják be a megyei oltópontokon - ehhez 5004 praxis választ ki egyenként 6 személyt a saját listájából.

Az orosz koronavírus-vakcinát hatékonynak és biztonságosnak találta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) pedig a vakcina minden gyártási tételét külön ellenőrzi - emelte ki közleményében az OGYÉI. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!