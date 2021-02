Koronavírus: csaknem egy évet kell várni szívműtétre

Átlagosan 5-10-szeresére nőtt a várakozási idő a tervezett műtéteknél, miután a koronavírus-járvány miatt 3 hónapja csak sürgős operációkat végezhetik el a kórházakban - hívta fel a figyelmet a drámai változásra a novekedes.hu. A portál cikke szerint ugyan az egynapos sebészet ismét beindul, ám egyes betegeknek még így is hónapokat kell majd várniuk.

Ez az ára a halasztásoknak

Az elmúlt időszakban tehát csak azokra a beavatkozásokra kerülhetett sor, amelyek elhalasztása súlyos egészségkárosodással vagy idő előtti elhalálozással járt volna. Erre a döntésre azért volt szükség, mert a koronavírus-járvány 2. hullámának elején ugrásszerűen megnőtt a kórházi ápolásra szoruló fertőzöttek száma, vagyis tartalékolni kellett az egészségügyi kapacitásokat. Azonban az első, tavaszi hullám során is láthattunk erre példát, hiszen március 16-a és június 18-a között is felfüggesztették a nem sürgős beavatkozásokat.

5-10-szeresére nőtt a várakozási idő a tervezett műtéteknél. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Volt tehát a 2 szigorítás között csaknem 5 hónap, amikor mindenkit elláthattak az egészségügyi intézményekben, ám ez nem volt elég idő arra, hogy a tavasszal elmaradt műtéteket maradéktalanul bepótolják. A helyzet pedig az újabb korlátozással még súlyosabbá vált. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) várólista-adatbázisa ugyanis egyértelműen azt mutatja, hogy a várakozási idő látványosan megnőtt az elmúlt fél év átlagához képest.

10 hónapot is várhatunk egy szívműtétre

Nyitott szívműtétre például jelenleg 683-an várnak, az átlagos várakozási időt pedig 303 napra becsüli az egészségbiztosító, miközben az elmúlt fél évben átlagosan 56 napon belül végezték el az ilyen beavatkozásokat. A különbség tehát majdnem 6-szoros. A novekedes.hu összefoglalója szerint egyébként szürkehályog-műtétre várnak a legtöbben, mintegy 10 ezren. Az elmúlt 6 hónapban átlagosan 44 napot kellett várni egy ilyen operációra, most viszont ennek csaknem 5-szörösére, 201 napra számíthatunk. A sérvműtétek esetében pedig az átlagnál 10-szer hosszabb ideig kell várniuk az érintetteknek.

Ez nem csak itthon probléma

Egyébként ez a jelenség nem csak Magyarországon figyelhető meg, hanem a világon mindenhol. Egy friss tanulmány például arról számolt be, hogy az Egyesült Királyságban csaknem 10 millió ember vár valamilyen műtétre, ami 6 millióval több, mint az új típusú koronavírus felbukkanása előtti adat. most műtéti beavatkozásokra, szemben a pandémiát megelőző 4 millióval. Egy amerikai beszámoló pedig azt jósolja, hogy 2022 közepéig több mint 1 millió ízületi beavatkozást és gerincműtétet kell elhalasztani. Ez pedig azért is rossz hír, mert a Lancet szerint a 6 hónapnál tovább tartó késlekedés 50 százalékkal megnöveli a rosszabb kimenetel kockázatát.

