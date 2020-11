Koronavírus: a tervezettnél tovább működnek a szűrőbuszok

A nagy hatékonysággal működő, koronavírus-gyanús eseteket szűrő buszokkal az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) szeretnék tehermentesíteni, tudtuk meg Nagy Tibortól, a Magyar Vöröskereszt közép-magyarországi járványügyi koordinátorától, aki azt is hozzátette, hogy a korábbi hat helyszín - Csepel, Kőbánya, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Óbuda, Cegléd és Vác - mellett rövidesen újabb pontok létrehozását is tervezik.

Koronavírus: már szűrőbuszokat is bevetnek itthon Most már szűrőbuszok is segítik a koronavírus-gyanús esetek kiszűrését. Így tovább bővül az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kapacitása. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

"A Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálattól és a Népegészségügyi Központtól kapta a megkeresést egy közös, komplex együttműködésre. Önkénteseink a lakosság tájékoztatásában, az adminisztrációban és a mintavételben egyaránt részt vesznek" - mondta el a régióvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy az eredetileg tervezett, négy napig tartó szűrés olyan hatékonynak bizonyult, hogy meghosszabbították egészen addig, ameddig az időjárási körülmények azt megengedik.

Kiket várnak a szűrőpontokra?

A szűrés előtt egyeztetni kell a háziorvossal is. Amennyiben indokoltnak látja a kivizsgálást, valamint a beteg állapota megfelelő ahhoz, hogy a szűrőpontra önerőből eljusson, a házorvos egyeztet az Országos Mentőszolgálattal, akik értesítik a vizsgálat pontos időpontjáról. Míg a betegek otthoni szűrésére akár hosszabb időt kell várni, a szűrőbuszos vizsgálatokra már másnap sor kerülhet.

A szűrőpontoknál a vizsgálathoz ki sem kell szállni a járműből. Fotó: Getty Images

"A vizsgálatok 9 és 16 óra között zajlanak, egy nap nagyjából 150-200 koronavírus-gyanús esetet szűrnek" - mondta el Nagy Tibor. Azt is hangsúlyozta, hogy a szűrőpontok elsősorban a gépkocsival érkezőkre számítanak. Annak ellenére, hogy például Csepelen van lehetőség a gyalogos betegek tesztelésére is, ez a szükséges távolság betartása, valamint az akár több órára nyúló várakozás miatt is problémás lehet.



Ki sem kell szállni az autóból

"A szűrőpontok a gyakorlatban úgy működnek, mint az autós gyorséttermek: a vizsgálathoz ki sem kell szállni a járműből. A munkatársak először elkérik a tajkártyát, az ablakot lehúzva elvégzik az orrból vett mintavételt, majd nagyjából 5-10 perc várakozás után már át is adják az eredményt" - így Nagy Tibor. Amennyiben a gyorsteszt pozitív, a beteg koronavírus-fertőzöttnek tekinthető, viszont negatív eredmény esetén szükség van egy újabb - szintén a helyszínen történő - PCR-vizsgálatra is. A második teszt eredményét 2-3 nap múlva kérhetjük el a háziorvostól, illetve az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) Lakossági Portáljáról tölthetjük le.

Várják az önkéntesek jelentkezését

Nagy Tibor elmondta, hogy szervezetük nagyon büszke az önkénteseire, akik napi 8 órában, hihetetlen lelkesedéssel helytállnak, hogy segítsék az Országos Mentőszolgálat munkáját. Hangsúlyozta, hogy a Vöröskereszt továbbra is várja azok jelentkezését, akik hozzájuk csatlakozva szintén szeretnék kivenni a részüket a koronavírus elleni küzdelemben.