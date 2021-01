Koronavírus: a tanárok csaknem fele kérné az oltást

A pedagógusok 43 százaléka biztosan beoltatja magát valamelyik vakcinával az új típusú koronavírus ellen, 36 százalék pedig még nem döntött a kérdésben. Elmondható azonban, hogy a pedagógusok körében összességében magasabb az oltási hajlandóság, mint a magyar társadalom egészében. A válaszadó pedagógusok 70 százaléka egyébként a 2020 november-decemberében megszervezett koronavírus-teszteléseken is részt vett.

A pedagógusok 43 százaléka biztosan beoltatja magát a koronavírus ellen. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mielőbbi oltást szeretnének

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) már év elején a tanárok minél gyorsabb beoltását és a digitális munkarend bevezetését követelte. A napokban pedig Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke is azt szorgalmazta, hogy a pedagógusok kerüljenek előrébb az oltási tervben, úgy véli ugyanis, hogy a sok személyes kapcsolat miatt kiemelten védeni kell ezt a társadalmi csoportot. A 2020 decemberében és 2021 januárjában végzett felmérés eredményei szerint a tavalyi évben nagyon alacsony volt a pedagógusok biztonságérzete a koronavírus-helyzet miatt.

Nekik is nagy teher a járvány

A koronavírus-járvány őszi hullámában egyébként a pedagógusok körében is többen fertőződtek meg, mint tavasszal. A megkérdezettek mintegy 20 százaléka számolt be arról, hogy igazoltan elkapta a kórt. Emellett pedig egyre több pedagógus jelez kimerültséget és fáradtságot is a kialakult helyzet következtében: a heti 40 óra helyett a pedagógusok átlagosan 55 óra felett teljesítenek, és még a koronavírus-fertőzött kollégáikat is helyettesíteniük kell. A digitális munkarend kötelezővé tételével kapcsolatban viszont elég megoszlóak a vélemények: teljes mértékben csak 19 százalék támogatná ezt a lépést, 56 százalékuk pedig inkább a hagyományos oktatást választaná.

