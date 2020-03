Koronavírus: a fogorvosok ezeket az eseteket látják el

Nagy Ákos szerint a fogászati ellátás a fertőzésveszély szempontjából kiemelt területnek számít. A kezelés során (például a víz- és levegőhűtéssel nagy fordulatszámon működő eszközök használatakor) mikroorganizmusokat tartalmazó aeroszol képződik, amely több órán keresztül a levegőben maradhat. "Ez nem csak a személyzetre lehet veszélyes, hanem a rendelőben megjelenő következő betegekre is. Nem tudom azt mondani a betegemnek, hogy viseljen maszkot kezelés közben" - mondta el a Válasz Online-nak.

Sürgős eseteket egyelőre ellátnak a fogorvosok a koronavírus-járvány idején. Fotó: Getty Images

Mint hangsúlyozta, kollégái jelezték, hogy ők is jelentkeztek a mentőszolgálat felhívására, miszerint az alapellátásban dolgozók egy doboz sebészi és három FFP besorolású védőmaszkot kapnak fejenként. Csakhogy elküldték őket, mert fogorvosnak ez nem jár. "Egyelőre ígéret van, maszk még nincs. A készleten lévő sebészeti maszkokkal védekezünk" - magyarázza.

Milyen problémát látnak el a fogorvosok?

A sürgős eseteket ellátják, szögezte le. Ide tartozik, ha valakinek fáj vagy kettétörik, kitörik a foga, továbbá friss baleseti fogsérüléssel, antibiotikumos ecseteléssel, tályoggal, szájüregi vérzéssel, vagy idegen test eltávolításával is fordulhatunk szakemberhez.

Azzal kapcsolatban, hogy a sürgősségi ellátásban gondot okoz-e a 65 éven felüli fogorvosok betegekkel való találkozásának tiltása, úgy vélekedik, a fogorvosok átlagéletkora kedvezőbb, mint a háziorvosoké, így ők ezt az intézkedést nem fogják annyira megszenvedni.

Szükség van az orvostársadalom megfeszített munkájára

Kérdezték az orvosok és a minisztérium közötti sztrájktárgyalás következő fordulójáról is, ami hétfőre volt kitűzve, de elmaradt. Mit gondol, nem visszás-e fenntartani a sztrájkészültséget? Válaszul kiemelte, ők is érzékelik a helyzet súlyát, tudják, hogy a lakosságnak szüksége van az orvostársadalom megfeszített munkájára, ezért az akció most pihen. "Mindenkinek, az orvosoknak, a lakosságnak és a döntéshozóknak is arra kell törekedni, hogy a járványt megállítsuk" - így a szakember.

