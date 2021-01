Koronavírus-vakcina: hiány és visszaélések Európa-szerte

Elegendő vakcina hiányában a következő tíz napban felfüggesztik a koronavírus elleni védőoltás első dózisának beadását a madridi autonóm tartományban - jelentette be Ignacio Aguado, a regionális kormány elnökhelyettese. A vakcinázás azonban nem áll le teljesen, ugyanis folytatják a második adag beadását azoknak, akik három hete kapták meg az első dózist. Véleménye szerint a jelenlegi oltási ritmus mellett nem teljesíthető az a cél, hogy a lakosság 70 százaléka be legyen oltva a nyárra.

Vakcinahiány és visszaélések jellemzőek Európa-szerte. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Van, ahol csúsznak a 2. adag beadásával

Madrid mellett Katalónia is jelezte, hogy kezd kifogyni a vakcinából, ezért tízezer ember második oltását halasztani kell. A katalán egészségügyi tárca közegészségügyért felelős vezetője, Josep Maria Argimon szerint egyébként a csúszás az új típusú koronavírus elleni védelmet nyújtó oltás hatását tekintve nem okoz problémát, mert a gyártó 21 és 42 nap közé teszi a második adag beadásának javasolt idejét. A 47 milliós Spanyolországban amúgy eddig 1,3 millióan kapták meg az oltás első adagját, a második dózist pedig 173 ezer embernek adták be.

h i r d e t é s

Így szűrnék ki a visszaéléseket

OGYÉI az orosz vakcináról: "megnyugtató válaszokat kaptunk" - részletek itt.

Ellenőrzéseket rendelt el az oltóközpontokban Vlad Voiculescu román egészségügyi miniszter, miután kiderült, hogy több mint 1300 személy jogosulatlanul, soron kívül oltatta be magát. A tájékoztatás szerint ezek az emberek csak a harmadik - vagyis a teljes lakosság beoltására irányuló - szakaszban lett volna jogosult az oltásra. Az országban jelenleg a második oltási szakasz zajlik, amelyben a 65 év felettieket, a krónikus betegeket és a stratégiai fontosságú intézményekben dolgozókat oltják be. A jelenlegi törvények egyébként nem írnak elő szankciókat, de várható, hogy bevezetnek valamilyen büntetést, mivel az oltóhelyek eltértek az országos stratégiában megállapított elvektől. Valószínűleg az oltóközpontok vezetőjét fogják felelősségre vonni, amennyiben bebizonyosodik, hogy nem tartották be a szabályokat.

"Megvédjük érdekeinket az oltóanyaggyártóknál"

Az Európai Bizottág megvédi a COVID-19 elleni oltóanyagot gyártókkal kötött befektetési megállapodásokban rögzített érdekeit és az európai adófizetők pénzét - jelentette ki Sztella Kiriákidisz, az uniós testület egészségügyért felelős tagja az AstraZeneca vakcinagyártó vállalat oltóanyaggyártási és -szállítási nehézségeivel kapcsolatban. Újságíróknak nyilatkozva a biztos elmondta, hogy testülete még mindig nem kapott a vállalattól kielégítő magyarázatot arra, miért késik a vakcina kiszállítása az uniós tagországokba. Az AstraZenecávál kötött szerződés ugyanis előírja, hogy a cégnek négy üzemből kell az oltóanyagot kiszállítania, ebből kettő Nagy-Britanniában van, két másik pedig Belgiumban.

Az AstraZeneca vezérigazgatója, Pascal Soriot azzal magyarázta a helyzetet, hogy a brit üzemekben termelt vakcinákat az Egyesült Királyság lakosainak tartják fenn annak a megállapodásnak az értelmében, amelyet a cég a brit vezetéssel kötött három hónappal az uniós szerződések aláírása előtt. Ezt az indoklást azonban az EU nem fogadja el. "Emberéletekről van szó, nem fogadhatjuk el az "aki kapja, marja" játékszabályokat. Ez a sarki hentesnél működhet, de nem az Európai Unióban" - fogalmazott Kiriákidisz. Az Európai Gyógyszerügynökség egyébként várhatóan pénteken dönt az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem koronavírus elleni készítményének uniós alkalmazhatóságáról. Az Európai Bizottság még augusztus végén kötött szerződést a céggel 300 millió adag oltóanyag beszerzéséről.

A koronavírus-járványt csak úgy lehet megállítani, ha a teljes népesség nagy részét beoltják afertőzésellen. Ám a halálozási arány már sokkal hamarabb csökkenthető egy célzott oltási programmal - állítják a hazai kutatók. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!