Kormányinfó: védettséget igazoló okmányt vezetnek be

A szerdai kormányülésen született döntésekről szokás szerint a csütörtöki kormányinfón számoltak be. Mint kiderült, Magyarországon védettséget igazoló okmányt vezetnek be, amelyet a beoltott vagy a felgyógyult személyek kaphatnak meg.

Meddig érvényes?

Mivel a különböző koronavírus-vakcinák által nyújtott védettség hosszáról még nem lehet pontos információkat tudni, ezért az igazolványon alapesetben nem lesz feltüntetve érvényességi idő, csak a 2. dózis beadásának dátuma. A felgyógyultak esetében pedig a kórházból való hazaengedésének, a pozitív PCR-tesztet követő negatív teszt elvégzésének, vagy a karantén leteltének napja lesz az okmány érvényességének kezdete - ismertette a részleteket Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Hozzátette, hogy az is igényelheti a védettséget igazoló okmányt, aki valamely hivatalosan bejegyzett laborban részt vesz egy vérvizsgálaton, és igazolják nála az új típusú koronavírus ellen termelődött antitest jelenlétét. Ebben az esetben viszont fizetni kell az igazolványért, és csak 4 hónapig lesz érvényes. Arról egyébként nem esett szó, hogy az okmánnyal rendelkezők valamilyen előnyt élveznek-e nyitás esetén, a lazítás legfontosabb kérdéseivel kapcsolatban viszont jövő héten elindítanak egy nemzeti konzultációt.

Ma már oltanak a Szputnyik V-vel is

A miniszter a járványhelyzetet értékelve elmondta, hogy a novemberben bevezetett szigorú intézkedéseknek köszönhetően a koronavírus-járvány 2. hullámát sikerült megfékezni, de további csökkentést már nem mutatnak a számok. Figyelmeztetett arra, hogy már Európa több országában is elindult a 3. hullám, az itthon is megjelent brit változat pedig gyorsabban terjed, mint az eredeti vírus, így fennáll a napi esetszám további emelkedésének kockázata.

A koronavírus elleni védekezés legfontosabb kulcsát továbbra is a vakcinázásban látja a kormány. Mint kiderült, mától már a 75 év alatti, krónikus betegségben nem szenvedő időseket is oltják, mégpedig a Szputnyik V nevű orosz vakcinával. Emellett a 60 év alatti krónikus betegek oltása is zajlik a háziorvosoknál, ők az oxfordi vakcinát kapják meg. "Reméljük, hogy a hétre várt szállítmányok is rendben megérkeznek, ám az EU-s oltásbeszerzés még mindig viszonylag lassú" - jegyezte meg Gulyás Gergely. Az Európai Unión keresztül egyébként 19,7 millió adag oltóanyagot kötött le Magyarország.

Túl drágák az oltások?

A miniszter kérdésre válaszolva ismertette, hogy a Szputnyik V vakcina darabja mintegy 5 ezer forintba, a kínai Sinopharm pedig adagonként több mint 10 ezer forintba kerül. Felhívta a figyelmez ugyanakkor, hogy a koronavírus-járvány tavaly napi 12 milliárdos kárt okoz, tehát nincs olyan, hogy "túl drága vakcina". Inkább oltunk most ennyiért, mint olcsóbban, de később - szögezte le. Magyarország egyébként az orosz vakcinából 200 ezer, a kínaiból pedig 500 ezer adagot vár februárban.

