Kormányinfó: újra kötelező a maszk zárt térben

Zárt térben újra kötelező lesz a maszkhasználat péntek éjféltől - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A csütörtök délutáni Kormányinfón az is elhangzott: az egészségügyben a harmadik oltás beadását is kötelezővé teszik.

Kötelező a 3. oltás az egészségügyi dolgozóknak

Matematikusok előrejelzések szerint a járvány november végén-december elején tetőzhet, jóslásokba azonban nagyon nehéz bocsátkozni - hangsúlyozta Gulyás Gergely a Kormányinfón. Hozzátette: nemzetközi tapasztalatok szerint azokban az országokban sikerült lassítani a járvány terjedését, ahol a második után a harmadik oltást is megkapta a lakosság. A kormány ezért azt javasolja, hogy mindenki éljen a lehetőséggel és igenyelje az itthon is forgalomba lévő vakcinák egyikét. Erre a 4. hónaptól van lehetőség és a 7. hónaptól mindenkinek javasolt. A járványt akkor lehet megállítani, ha mindenki beoltatja magát. Ha ez nem történik meg, újabb és újabb hullámokra kell számítani - emelte ki a miniszter.

Az egészségügyi dolgozók számára a kormány kötelezővé is teszi a harmadik oltást, amit a második oltást követő hetedik hónap végéig meg kell kapniuk - folytatta Gulyás Gergely. Arra nem tért ki, hogy milyen szankciók vonatkozhatnak azokra az egészségügyi dolgozókra, akik ezt megtagadják, hasonló lehet érvényes, mint a második oltás esetén, vagyis hogy a vakcinát megtagadó személy nem dolgozhat.

Nagyobb rendezvényeknél a védettségi igazolvány is kötelező lesz

A járvány lassítása érdekében a maszkviselésen is szigorítanak, péntek éjféltől zárt térben ismét kötelező lesz az általános maszkviselés. A boltokba, színházakba, mozikba és múzeumokba is csak maszkban lehet belépni, valamint a közigazgatási szolgáltatást igénybe vevők számára is kötelező lesz a maszkhasználat. Irodákban, illetve sportolás közben azonban nem írják elő a kötelező maszkhasználatot, az iskolaigazgatók pedig maguk dönthetnek arról, hogy az intézményben bevezetik-e a maszkviselést. A nagyobb, 500 főt meghaladó rendezvényeket viszont csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni - sorolta az életbe lépő intézkedéseket Gulyás Gergely.

Digitális oktatásra az iskolák a miniszter szerint nem fognak átállni, ahogy egyelőre az oltatlanok számára sem terveznek kijárási korlátozásokat bevezetni. A home office lehetősége a cégek rendelkezésére áll, a kormány ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az ország ne álljon le ismét.

November elsejétől ismét kötelező a maszk a tömegközlekedési eszközökön. Fotó: Getty Images

A főváros is szigorít