Karantén szülés után: így láthatjuk gyermekünket a kórházban

A Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti részlegének Koraszülött Intenzív Osztályán a koronavírussal fertőzött kismamákat a szülést követően a klinikán létrehozott vörös zónában kezelik. Amennyiben a terhesgondozás vagy a szülés idején diagnosztizálják az édesanyánál és az újszülöttnél a koronavírust, akkor elkülönítik őket egészséges társaiktól. Ám ha a baba nem, csak az édesanya fertőzött, akkor a szülő átmenetileg nem találkozhat az újszülöttel. Ebben az esetben nyújt nagy segítséget az újonnan felszerelt 8 webkamera - ismertette oldalán az intézmény. Mint írták, a rendszert úgy alakították ki, hogy az megfeleljen a beteg- és személyiségjogi előírásoknak, valamint más ne férjen hozzá a kamerák által közvetített tartalomhoz

Innovatív megoldással segítik az elkülönített anyák és koraszülött babák kapcsolattartását.

Fotó: Semmelweis Egyetem/Kovács Attila

A kötődés kialakulásában is segít

A most kiépített rendszeren keresztül a szülők és az újszülöttek kölcsönösen hallják egymás hangját. Mindez segíti a kötődés kialakulást, a tejelválasztást, valamint az újszülött fejlődését is - mondta dr. Nádor Csaba, az egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának osztályvezetője. "A koraszülött babák esetében különösen fontos az anyatejes táplálás, mindaz pedig az édesanyák tejelválasztására is kedvező élettani hatást gyakorol, hogy akkor láthatják babájukat, amikor csak szeretnék" - magyarázta a szakember. Hozzátette, hogy kiemelt jelentősége van annak, hogy az újszülöttekkel csak olyan felnőtt érintkezzen, akik 180 napnál nem régebben kapták meg védőoltásukat, mivel a babák nagyon sérülékenyek, és csak a megelőzés óvhatja meg őket a koronavírustól.

Nagy segítség a családoknak

"Nagyon hálás vagyok, hogy ha élőben nem is, de a webkamerán keresztül láthatom a november végén született ikerlányaimat, és azt a fantasztikus törődést, ami a koraszülött osztályon körbe veszi őket" - mesélte egy érintett édesapa, akinek felesége koronavírus-fertőzés miatt a vártnál korábban, császármetszéssel hozta világra a gyermekeket. "Mivel közben én is elkaptam a vírust, nálunk igazi családegyesítést tesz lehetővé a kamera, hiszen így az otthon lévő hároméves kislányunkkal együtt láthatjuk az édesanyját és a kistestvéreit is." Az apa úgy fogalmazott, hogy bár a járvány miatt nem adatott meg nekik az aranyóra, helyette azonban kaptak "ezüstnapokat". "Felemelő, hogy láthatjuk, milyen szépen fejlődnek a kislányok, ez valamelyest kárpótol bennünket az elmaradt apás szülésért, és erőt is meríthetünk ezekből az alkalmakból" - osztotta meg történetüket az édesapa.

A tájékoztatás szerint a webkamerát egyelőre csak a fertőzött szülők és babák kapcsolattartásához használják, az egészséges anyák és apák ugyanis - az érvényes rendeletekkel és járványügyi előírásokkal összhangban - jelenleg is együtt lehetnek koraszülött babájukkal a nap 24 órájában. Azoknak a szülőknek viszont, akiknek a gyermeke hosszabb ápolásra szorul, és esetleg távolabb élnek, ezért nem tudják mindennap látogatni a kisbabájukat, a webkamerás megoldás később, a koronavírus-járvány lecsengése után is jó szolgálatot tehet - írták.

