"Kalapot emelhetünk a magyar orvosok előtt"

"A szétválasztó műtét elmélete és gyakorlata, valamint a megalapozó kezelések és beavatkozások sora mind azt mutatta meg, hogy példátlanul nehéz feladatra vállalkoztak a szakemberek. Bátorságukat tudásukra, korábbi teljesítményükre és arra a bizonyosságra alapozhatták, hogy nincsenek egyedül, lesznek társaik a munkában, mert vannak tehetséges magyar egészségügyi szakemberek, akik bárhol a világban megállják a helyüket" - mondta a köztársasági elnök.

Tiszteletvacsorára hívták az alapítvány csapatát. Fotó: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány

Formabontó műtétsorozat

Ahogy korábban már megírtuk, a fejüknél összenőtt hároméves kislányokat 33 órás maratoni műtéttel választotta szét a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvosi csapata augusztus 1-jén és 2-án a bangladesi fővárosban, Dakkában. Rabia már az operáció utáni ötödik napon magához tért, azóta fejlődik, beszél és játszik. Rukiánál azonban nagyjából egy hónappal a műtét után súlyos agyi bevérzés lépett fel, amelynek oka a korábban eredményesen kezelt fertőzéses szövődmények visszatérése miatti véralvadási zavar volt. Ennek következtében állapota jelentősen romlott, októberben viszont már ő is elhagyhatta az intenzív osztályt, azóta pedig folyamatosan javul. Felépülésének várható mértékéről azonban továbbra sem lehet felelős nyilatkozatot tenni.

A teljes egészében magyar tervezésű és kivitelezésű műtétsorozat első fázisa a közös agyi fő szállítóérszakasz szétválasztása volt egy érpályán belüli módszerrel. A második fázis része volt a speciális, magyar tervezésű szövettágító implantátumrendszer beültetése és fél évig tartó fokozatos tágítása. Az augusztus eleji végső szétválasztás a műtétsorozat harmadik része volt. A most zajló negyedik szakasz pedig rehabilitációt, valamint koponyarekonstrukciós műtéteket jelent. A következő beavatkozás a jövő év első negyedében várható.

További magyar bravúrok

"Csak az utóbbi néhány évben ez már a sokadik alkalom, hogy büszkék lehetünk a magyar orvosok és kutatók itthon és külföldön elért világraszóló eredményeire" - tette hozzá az államfő. Felhívta a figyelmet arra az új kockázatbecslő eljárásra is, amellyel a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika orvosai nagy pontossággal előre tudják jelezni a szívinfarktust. Roska Botondnak, a Magyar Szent István-rend idei kitüntetettjének köszönhetően pedig hamarosan látássérült emberek sokasága kaphatja vissza szemének fényérzékenységét, így a szeme világát is.

Kiemelte azt is, hogy Kelet-Közép-Európában elsőként Magyarországon, Budapesten nyílt olyan egyedülálló egészségügyi oktató- és kutatóintézet, ahol vágás nélküli műtéti technikákat tanítanak és alkalmaznak. De megtörtént az első magyarországi tüdőátültetés is, valamint behelyezték az első szívizom-erősítő pacemakert is.