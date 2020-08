Jó hír a magyarok egészségi állapotáról

Az egészségben eltöltött évek száma olyan mutató, amely a várható élettartam minőséget vizsgálja: megmutatja, hogy mennyi egészségkárosodástól, betegségektől mentes életévre számíthatunk. Magyarországon 2010 óta sokat javult a helyzet e tekintetben: az adatok alapján több mint 3 évvel, pontosan 3,6 évvel nőtt az egészségben eltöltött évek száma.

A kimutatás szerint mind a férfiak, mind a nők esetében javuló tendencia látszódik 2010 óta: míg akkor a férfiak mindössze 56,3 egészségben eltöltött évvel számolhattak, addig most már ez 60,4 az esetükben, a nőknél pedig 58,6 évről 61,8 évre nőtt ez a szám. Tíz évvel ezelőtt az uniós rangsor végén helyezkedett el hazánk: a 21. helyen állt, míg most, hét helyet javítva, a tizennegyedik, olyan államokat előzve meg, mint például Dánia, Finnország, Ausztria, Észtország, Luxemburg vagy éppen Hollandia.

Az Eurostat felméréséből az is kiderül, hogy bár az EU-átlag is növekedett, mind a férfiak, mind a nők esetében, Magyarországon kétszer akkora ütemben javult a helyzet, mint az Európai Unióban átlagosan. "Ezek az adatok is visszaigazolják hazánk olyan intézkedéseit, mint a mindennapos testnevelés és a chipsadó bevezetése, a menzareform, a dohányzás visszaszorítása, az átfogó egészségügyi szűrőprogram, valamint a sportolási lehetőségek bővítése országszerte. Ezek mind hozzájárulnak az egészségesebb életvitelhez, így pedig mindannyian több egészségben eltöltött évre számíthatunk" - fogalmazott Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, mikor ismertette az eredményeket.