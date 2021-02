Így vészelik át a járványt a magyarok

A lassan egy éve Magyarországra is elért koronavírus-járvány az utóbbi évtizedek egyik legkomolyabb egészségügyi kihívásává vált, ami nemcsak testileg, de mentálisan is megviselte a lakosságot. A HáziPatika.com 2020-as Nagy egészségfelmérése emiatt kimondottan a koronavírussal kapcsolatos terhekre fókuszál - kérdőívet kitöltve az olvasóink is számot adhatnak arról, hogyan vészelték át ezt a nehéz időszakot.

Hogyan védjük az egészségünket a járvány ideje alatt?

A járvány miatti sajátos helyzetben mindenki a maga módján igyekszik védeni a saját és szeretteinek egészségét. A kérdőívből kiderülhet, hányan szednek vitaminokat, étrendkiegészítőket, illetve hogyan sportolnak a kijárási korlátozások mellett. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a kitöltők mit gondolnak a koronavírus elleni vakcinákról, illetve mitől tartanak leginkább ezekben a bizonytalan hónapokban.

Kérdőívünk kitöltése néhány percet vesz csak igénybe. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Emellett a teszt eredményeiből kiolvasható lesz, hogy a magyar emberek mennyire érzik magukat egészségesnek, honnan tájékozódnak az egészségüket érintő kérdésekről, illetve használnak-e például okoseszközöket a mindennapokban. A kérdőív kitöltése csak néhány percet vesz igénybe, a válaszadók között pedig 5 darab limitált kiadású HáziPatika ajándékcsomagot is kisorsolunk. Töltse ki ön is az alábbi linkre kattintva!