Így növelhető a gyomorsav

Építsünk be minél több erjesztett ételt az étrendünkbe! Jöhetnek a savanyúságok, a savanyú káposzta, a kimchi. Ezek ugyanis probiotikus hatásúak, és segíthetnek enyhíteni az alacsony gyomorsav okozta emésztési problémákat, továbbá gyulladáscsökkentő hatásúak, és helyreállítják a baktériumegyensúlyt a bélrendszerben. Érdemes gyömbért is rendszeresen enni, mivel gyulladáscsökkentő hatása miatt hasznos lehet azoknak, akiknek kevés a gyomorsavuk. Már az is segíthet, ha vizünkbe néhány gyömbérkarikát pottyantunk, és ezt kortyolgatjuk.

Az almaecet és a manukaméz is növeli a gyomorsavat

Az almaecet fogyasztása - természetesen hígítva - szintén jó ötlet. Ha egy evőkanál almaecetet adunk fél liter vízhez, akkor ez segíthet megnövelni a gyomorsavunk mennyiségét, sőt kutatások szerint még a fogyáshoz is hozzájárulhat. Jót tehet, ha megnöveljük a folyékony állagú élelmiszerek bevitelét, mivel ezeknek a megemésztéséhez kevesebb gyomorsavra van szükség. Kefir, natúr joghurt, zöld turmixok, krémlevesek, fehérjeturmixok is kerüljenek rendszeresen az étrendünkbe.

Az alacsony gyomorsavszint növelheti az ételérzékenységet, illetve az ételallergiát, így ha azt gyanítjuk, hogy ebben szenvedünk, járjunk utána, és az allergizáló, illetve érzékenységet okozó élelmiszercsoportot iktassuk ki az étrendből, mert ehhez is szükség lesz, hogy gyomorsavunk mennyisége visszaálljon a normális szintre. Rágjuk meg alaposan az ételt - ne feledjük, nem véletlenül született a mondás, hogy "az emésztés a szájban kezdődik". A megfelelően megrágott étel megemésztéséhez kevesebb gyomorsavra van szükség, ráadásul az alapos rágással azt is megakadályozhatjuk, hogy túlegyük magunkat.

Jót tehet még a manukaméz fogyasztása is, amely kutatások szerint akadályozza a káros baktériumok szaporodását, illetve a fekélyek kialakulásának esélyét is csökkentheti, ami egyes esetekben szintén a túl alacsony gyomorsavszint következménye lehet.

Forrás: care2.com