Így lassíthajuk az öregedést

Az alábbi, egyszerű szokásokkal is sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért.

Orvosok szerint az erőt, egyensúlyérzéket és rugalmasságot fejlesztő gyakorlatok segítenek megelőzni az időskorra jellemző eleséseket, de agyunk frissességének megőrzésében is nagy szerepet játszanak. Egy kutatás eredményeiből kiderült például, hogy azoknak az ülő életmódot folytató idősebb felnőtteknek, akik hat hónapon át heti háromszor 45 percet sportoltak, sokat javult a tervező- és koncentrációs képességük, agyuk pedig átlagosan kilenc évvel fiatalodott meg.

Ötven év felett is lehet aktív életet élni - sőt kell is, hiszen szervezetünknek ekkor van csak igazán szüksége a sportolásra. A rendszeres testmozgás testünkre és lelkünkre is jó hatással van: segíthet a betegségek megelőzésében és mentális egészségünket is javítja. Nem mindegy azonban, hogy 50 felett milyen mozgásformát választunk. A részletekért kattintson ide!