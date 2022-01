Így kezeljük testszerte a duzzanatokat

A különféle testrészek megdagadása, duzzanata akár komoly probléma is lehet. Püffedt arc, kezek, lábak - nemcsak rosszul néznek ki, de komoly kényelmetlenséget is okozhatnak. Szerencsére vannak alapvető dolgok, amiket megtehetünk, hogy enyhítsük a duzzanatot, illetve megelőzzük a kialakulását - ennek módjairól a Brightside írt bővebben.

A fájdalmas haspuffadás okai Időről időre találkozhatunk a felfúvódás miatti kellemetlenségekkel, amelyek túl azon, hogy fájdalmat okoznak, esetenként kínos pillanatokhoz is vezethetnek a mindennapokban. A probléma kialakulása mögött sokszor egészen hétköznapi indokok húzódnak meg, bizonyos esetekben viszont érdemes komolyan venni a dolgot.

Fontos a mozgás, és vigyázzunk a cukorral

Szakértők szerint érdemes nagyon odafigyelni a cukorbevitelünkre, mivel a szervezetünknek gyakorlatilag nincs szüksége plusz cukorbevitelre ahhoz, hogy fenn tudja tartani a vércukoregyensúlyt. Ráadásul a felesleges cukor miatt az arc és a szemek is megduzzadhatnak, éppen ezért jó, ha a napi cukorbevitelünket egy teáskanálnyinak megfelelő mennyiségben maximáljuk.

Amenzeszelőtt, illetve alatt sok nő küzd hasi puffadással, a végtagok megdagadásával, amelyek az úgynevezett premenstruációs szindróma tünetei. Ha ezt szeretnénk elkerülni, illetve enyhíteni, akkor a szakértők szerint fontos, hogy ne álljunk le a mozgással a menzesz előtt, illetve alatt sem - legfeljebb azokra a napokra, amikor komoly fájdalmaink vannak, illetve kifejezetten rosszul érezzük magunkat.

A végtagok megdagadása keringési problémát is jelezhet. Fotó: Getty Images

Éjszakára a karokra és a lábakra kompressziós kötést is helyezhetünk, ami segít leapasztani a duzzanatot, illetve megakadályozza, hogy súlyosbodjon. Azoknál, akiknek valamilyen hasat, lábat vagy karokat érintő fertőzése van, tilos a kompressziós kötés alkalmazása!

Ha meleg vizet iszunk, az élénkíti a vérkeringést és gyorsítja az emésztést is, és mivel enyhe értágító hatása is van, hozzájárul, hogy több oxigén jusson a testünk minden részébe. Ez segíthet csökkenteni a különféle testtájakon fellépő duzzanatot. Ugyanakkor a nagyon meleg, szinte forró víz éppen ellentétes hatású lehet, mivel szakértők szerint az ízületek megdagadását okozhatja. Ha a meleg vízbe citromlevet is csavarunk, az segíthet enyhíteni a különféle gyulladásokat és a duzzanatot is.

Van, amikor a kéz és láb megdagadásának oka a meleg és a magas páratartalom, ezért a lakásunk helyiségeit igyekezzünk optimális hőmérsékleten tartani, szükség esetén vegyünk hűvös zuhanyt, fürdőt, vagy áztassunk lábat hideg vízben, hogy lehűtsük a testünket. Ha a lábfejünk, lábunk gyakran dagad be, ellenőrizzük a cipőnket is. Ha olyat viselünk, amely nem támogatja a lábboltozatunkat, az a talpon végighúzódó izomköteg gyulladását okozhatja, ez pedig lábdagadáshoz vezethet. Keressünk olyan cipőt és talpbetétet, amely támogatja a sarkat és a lábboltozatot!