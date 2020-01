Hétköznapi dolgok, amikkel ártunk magunknak

Visszatartott tüsszentés

Nem jó ötlet például tüsszentést visszatartani. A tüsszentés alapvető funkciója, hogy megszabaduljunk a baktériumoktól, vírusoktól és porszemcséktől, így ha visszatartjuk, ezek nem ürülnek ki. Ráadásul az elfojtott tüsszentés ereje rosszul hat az erekre, megemelheti a vérnyomást, sőt még a nyelőcsövet is károsíthatja.

Fogpiszkálóhasználat

Több szakember óva int a fogpiszkáló használatától. Egy óvatlan mozdulattal ugyanis felsérthetjük a fogzománcot, az ínyt, ráadásul az eszköz valójában nem is igazán hatékony a fogközök tisztítására. Jobban járunk a fogselyemmel.

Fogpiszkáló helyett érdemes inkább fogselymet választanunk

Arccal lefelé alvás

Akik szeretnek arccal lefelé aludni a párnájukon, azoknak is érdemes lehet megpróbálni, hogy leszokjanak erről. Ilyenkor ugyanis a nyak természetellenes pozícióba kerül, romlik a vérkeringés, és a ráncok kialakulását is gyorsítja a póz.

Héjas magvak, tollak, ceruzák

A magokat héjastól enni szintén káros lehet. Nem tesz jót a fogaknak, a fogzománcnak, és persze az sem egészséges, hogy állandóan a szánkba nyúlkálunk ilyenkor. Akik pedig szeretik a tollukat, ceruzájukat rágcsálni, jó, ha tisztában vannak vele, hogy a kemény tárgyak rágása rosszat tesz a fogzománcnak. Éppen ezért például az is káros, ha a fogunkkal nyitunk ki valamit.

Ne tartsuk vissza!

A széklet, vizelet visszatartása is egészségtelen. Felborulhat az egész anyagcserénk, székrekedésünk lehet, felesleges terhelés éri a medencefenék izmait, és jelentősen megnő ilyenkor a húgyúti fertőzések esélye is a pangó vizelet miatt.

Túl meleg víz

Hajmosásnál is kárt okozhatunk magunknak, ha túl meleg vizet használunk. Amellett, hogy erős fejfájást kaphatunk tőle, a meleg víz fokozott váladéktermelésre serkenti a faggyúmirigyeket, amitől hajunk sokkal hamarabb zsírosodik, fejbőrünk pedig nem szellőzik úgy, ahogyan kellene.

Gyakori rágózás

Aki túl gyakran rágózik, nem árt, ha tisztában van vele, hogy ettől például megnő a gyomorsav termelődése, ami arra hajlamosaknál gyomorfekélyt is okozhat. A rágógumizás a nyáltermelődést is fokozza, ami rosszul hathat a fogzománcra. Meglepő módon ez a szokás a memóriánkat is érinti. A hosszú távú memóriának ugyan jót tesz, a rövid távúra viszont rosszul hat, és csökkentheti a koncentrációs készséget.

A városi legenda szerint hét hosszú évig ott marad a gyomorban, ha lenyeljük a rágógumit. Mi történik valójában a lenyelt rágógumival? Kattintson!

Ne nyaljuk meg a sebet!

Ha megégetjük vagy megvágjuk magunkat, ne nyaljuk meg a sebet, és ne is fújjunk rá! Ezzel ugyanis számos, a szánkban élő mikroorganizmust juttatunk a sebbe, amelyek között bőven van olyan, amely fertőzést okozhat, illetve lelassíthatja a sebgyógyulást.

Forrás: healthline.com