Hálapénzért dolgozott egy Zala megyei orvos

"A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat egy Zala megyei orvos ellen" - olvasható a polcie.hu-n. Az eljárást vesztegetés elfogadásának megalapozott gyanúja miatt indították el.

Hálapénzt kérő orvost kapott rajta a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Állami kórházban vizsgálta magánbetegeit

Ez a hatóság üldözi a hálapénzt idén márciustól.

A rendelkezésre álló információk szerint a Zala megyei orvos a magánpraxisába tartozó pácienseket - telefonos egyeztetést követően - a helyi állami kórházba rendelte be, és ott végezte el az ultrahangos vizsgálatokat. Az orvos a kórház alkalmazottjaként, munkaidőben és ügyeleti időben látta el a magánbetegeit, a vizsgálatokért pedig pénzt kért és fogadott el. Egészségügyi jogviszonyával kapcsolatos kötelességét ezzel tehát megszegte - közölte a rendőrség. A nyomozók 2021. október 12-én hallgatták ki az orvost, majd őrizetbe vették.

Büntetik, aki hálapénzt fogad el

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Országgyűlés tavaly október elején egyhangúlag elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, amely azóta már érvénybe is lépett. A legfontosabb változások közé tartozik az orvosok többlépcsős béremelése, illetve az, hogy a hálapénzt büntethetővé tették. Jelenleg tehát a hálapénz adása és elfogadása is bűncselekménynek számít, amely akár egy évig terjedő szabadságvesztést is maga után vonhat.