Gyomorrontás: amikor a házi kezelés nem elég

A gyomorrontás nem betegség, hanem egy tünetegyüttes, amely magában foglalhatja a puffadást, az émelygést, a böfögést, a hányingert és a hányást is. Hátterében jellemzően az áll, hogy a gyomorsav kapcsolatba kerül az emésztőrendszer nyálkahártyájával, amely rendkívül érzékeny. Ha megbomlik a nyálkahártya egyensúlya, akkor irritáció és gyulladás alakulhat ki. A jelenség okai a következők lehetnek:

túl sok étel fogyasztása,

túl gyors evés,

zsíros, fűszeres ételek,

sok csokoládé, alkohol és/vagy koffein fogyasztása,

epekő,

gyomorhurut,

Helicobacter pylori-fertőzés,

hasnyálmirigy-gyulladás,

idegesség, érzelmi megrázkódtatás,

elhízás,

dohányzás,

bizonyos gyógyszerek - például antibiotikumok - szedése.

Az esetek egy részében a kellemetlen panaszok jellemzően néhány nap alatt maguktól, illetve néhány házi praktika bevetésével elmúlnak. Bizonyos tünetek esetén azonban orvosi kivizsgálás szükséges - hívta fel a figyelmet dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ szakembere.

Van, amikor a házi kezelés nem elég. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Mikor forduljunk orvoshoz gyomorpanaszokkal?

A gyomorrontást el kell különíteni a gyomorégéstől (reflux), ugyanis ez utóbbi leginkább közvetlenül evés után jelentkezik, és tipikusan a mellkasban és a nyelőcsőben okoz kellemetlen érzést. Ugyanakkor néhány tünet közös, mint például a hányinger, a böfögés és puffadás. Ha viszont túl gyakran jelentkeznek gyomorrontásra utaló tünetek, akkor akár gyomorrák is állhat a háttérben, ezért ajánlott nagyon komolyan venni a panaszokat. Ha két hétnél hosszabb ideig tartanak a tünetek, és ezek mellé étvágytalanság, fogyás, véres széklet, izzadás, illetve mellkasi és/vagy nyakifájdalomis társul, esetleg besárgulunk, mihamarabb forduljunk orvoshoz.

Hogyan lehet diagnosztizálni és kezelni?

Mit tegyünk, ha hasfájással ébredünk? A válaszért kattintson ide!

Az egyszerűen, magától elmúló gyomorrontás nem igényel orvosi kezelést, csak néhány nap diétázást, kortyonként fogyasztott vízzel. A fent felsorolt panaszok fennállása esetén azonban alapos kivizsgálásra van szükség. Ennek első lépése a panaszok kikérdezése és a tapintásos vizsgálat.

Amennyiben szükségesnek tűnik, elrendelhetnek vérvizsgálatot, és végezhetnek endoszkópos vizsgálatot is, különösen akkor, ha a páciens nem reagál a korábbi kezelésre, vagy a has részletesebb megvizsgálását látják szükségesnek. "Nyomozhatunk Helicobacter pylori-fertőzés után, megvizsgálhatjuk a májfunkciót, és nagy segítséget jelenthet egy hasi ultrahang készítése is. Egyes esetekben hasi CT-kép is szükségessé válhat, de erről minden esetben személyre szabottan, a kivizsgálás után tudunk dönteni" - ismertette a hepatológus.

A kezelés természetesen a pontos ok ismeretében dől el. Van, akinél csupán az életmódon kell változtatni, de egyeseknél gyógyszeres kezelés is szükséges lehet. Ha pedig kiderül, hogy lelki okok állnak a háttérben, akkor jellemzően a megfelelő stresszkezelés elsajátítása után, illetve pszichológiai gondozás hatására szűnnek meg a panaszok.