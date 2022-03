Gyógyszerhiány fenyegeti Oroszországot

Az orosz-ukrán háború kezdete óta már több száz vállalat jelentette be, hogy felfüggeszti vagy megszünteti tevékenységét Oroszországban. A kivonuló cégek hadához több nagy gyógyszergyártó is csatlakozott már, köztük az Eli Lilly, a Novartis és az AbbVie is - írta meg a közelmúltban a Fierce Pharma.

A háború okozta pszichológiai traumák legfiatalabb áldozatai a gyerekek: az átéltek olyan komoly lelki sérüléseket idézhetnek elő náluk, amelyek évekkel később sem gyógyulnak be.

Nem hagyják cserben a rákos és cukorbeteg oroszokat

A gyártók azonban ügyelnek arra, hogy az exportszünet csak a nem létfontosságú gyógyszereket érintse. A komoly betegséggel küzdő, állandó gyógyszeres kezelésre szoruló orosz embereket ugyanis nem akarják cserben hagyni. Az Eli Lilly például azt közölte nemrég, hogy a rákos betegek és a diabéteszesek terápiához szükséges gyógyszereket továbbra is biztosítják, minden más viszont elérhetetlenné válik a cég kínálatából. Az oroszoktól jövő bevételt pedig a humanitárius segélyezéssel foglalkozó szervezeteknek ajánlják fel.

h i r d e t é s

A háború várható következményeinek listájára most már a gyógyszerhiányt is felírhatjuk.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Hasonlóan jár el a Pfizer is. A vállalat a The BMJ beszámolója szerint továbbra is biztosítja azokat alapvető gyógyszereket, amelyek a rákos, illetve a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdő oroszok ellátásához kell. "Ezek szállításának megszüntetése jelentős szenvedést és potenciális életveszélyt okozna az érintett betegeknek" - szögezte le Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója.

A Novo Nordisk nevű gyógyszergyártó cég is biztosított mindenkit arról, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az ő készítményeikkel kezelt, nagyjából 650 ezer - jellemzően diabéteszes - orosz beteg továbbra is megkaphassa a szükséges gyógyszereket. Az oroszországi gyáruk ezért továbbra is működik. A vállalat ugyanakkor felfüggesztette az új klinikai vizsgálatokat Oroszországban. Ezenkívül a Bayer és a Novartis is kizárólag alapvető gyógyszereket biztosít ezentúl Oroszországnak.

Van, amiből már most is komoly hiány van

A gyógyszerekkel kapcsolatos szankciók hatása egyébként most még nem igazán érezhető, ám ennek ellenére már most is mintegy 80 készítményből kialakult a készlethiány. Ennek hátterében az a vásárlási hullám áll, amelyet a gyógyszerhiánytól és a tovább erősödő inflációtól valófélelemvezérel - számolt be róla a francia közszolgálati RFI cikke a Vedomosztyi című orosz lap nyomán. Mint írták, a hiánycikkek között van egyebek mellett az inzulin és a különböző gyulladásgátlók is.