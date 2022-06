Grandiózus projekt, minden kórház megújul Bécsben

Noha a bécsi egészségügyi rendszer orvosi, személyzeti és technikai szempontból magas nemzetközi színvonalat képvisel, a kórházépületek egy része több mint százéves. Annak érdekében, hogy a bécsiek – életkortól, származástól és jövedelemtől függetlenül – 2040-ben is csúcsminőségű orvosi ellátásban részesülhessenek, Bécs 2030-ig 3,3 milliárd eurót fordít a kórházi infrastruktúra felújítására – jelentette be a napokban Peter Hacker egészségügyi és Peter Hanke pénzügyi városi tanácsnok.

Bécs legújabb kórháza, a Klinik Floridsdorf. Fotó: PID/Jobst

Mint az Bécs Város Külképviseleti Irodája közleményében olvasható, az épületek átalakítása folyamatos működés mellett zajlik majd. Mindvégig szem előtt tartják az osztrák főváros klímacéljait, így a felújított épületek a legmagasabb energiasztendeknek is megfelelnek majd, üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk nullára csökken. A tervezésébe bevonják a dolgozókat is, hogy az új kórházi részlegek minden részletükben megfeleljenek a különleges elvárásoknak. Az épületek felújításából, kibővítéséből és a legmodernebb technikával való felszereléséből álló folyamat 2040-re zárul le teljesen, de az építési munkák már 2038-ban véget érnek.

A bécsi közgyűlés várhatóan még az idén dönt a most bejelentett beruházási csomagról, így Bécs már 2022-ben – 220 millió helyett – évi 370 millió euróval járulhat hozzá a kórházak megújulásához. 2030-ra a bécsiek kórházi ellátását három nagy régióban (északkeleti, déli, nyugati), régiónként két-két partnerintézményben végzik majd. Az intézmények egy-egy területen kompetenciaközpontként is működnek, szolgáltatásaikat pedig egymáshoz igazítják, hogy elkerüljék a párhuzamokat és jobban tudjanak gazdálkodni az erőforrásokkal. Hetedik kórházként, valamint az orvosképzés és a kutatás központjaként továbbra is teljes körű ellátást nyújt majd a bécsi egyetemi kórház, az Universitätsklinikum AKH Wien.