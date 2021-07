"Kevesen tudják, mivel is foglalkozik az urológia." Részletek itt.

A megújított urológiai osztály minden elemében megfelel a legkorszerűbb elvárásoknak, a legmodernebb technológiai vívmányok szolgálják a kórház betegeinek és dolgozóinak igényeit. Az osztály megújulása hatalmas fejlődést, óriási előrehaladást jelent a mindennapi ápolási, gyógyulási folyamatok színvonalában - mondta el Dobosi Zsolt, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főigazgatója. A 750 négyzetméteres terület felújítása 550 millió forintból valósult meg.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Tenke Péter, az urológiai osztály osztályvezető főorvosa elmondta, folyamatosan új technológiákat vezetnek be, és mára a heredaganatok egyik sebészi centrumává vált a nemzetközi hírű urológiai osztály, amelyhez 44 ágy és 22 orvos tartozik. Több mint egymillió ember ellátásáért felelnek, évente négyezer fekvőbeteget fogadnak, 3800 műtétet végeznek és tízezer járóbeteget látnak el.

Dobosi Zsolt kitért rá, a kórházban további fejlesztések is zajlanak. Jelenleg is folyik a tető- és homlokzatszigetelés, valamint a nyílászárók cseréje, az Országos Onkológiai Intézettel együttműködve pedig robotsebészeti technológiát vezetnek be.