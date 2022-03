Ezt jelzi, ha gyorsabban nő az arcszőrzet

A fokozott szőrnövekedés okait a Brightside cikke foglalta össze. Az egyik ilyen lehet például, ha a szervezetünk túl sok BPA-nak (biszfenol A) van kitéve. Ez a műanyagipari alapanyag megzavarhatja a hormonrendszer működését, aminek az egyik tünete lehet a szőrzet megerősödése. BPA számos dologban lehet a műanyag flakonoktól egészen a toalettpapírig - keressük a csomagolásokon a BPA-mentes jelzést.

Bajt jelez a túlzott szőrnövekedés A tesztoszterontúltengés hátterében gyakran PCOS áll. Bár az esetek többségében a felnőtt nők kapcsán kerül szóba, gyerekeknél is előfordulhat, így a tünetek fennállásakor az ő esetükben is érdemes erre gyanakodni.

Hormonzavar és mozgásszegény életmód

A mozgásszegény életmód és a túlsúly szintén megnövelheti a szőrzet megerősődésének kockázatát, különösen a felső ajak és az áll környékén. Van, akinél már a rendszeres mozgás beiktatása is képes enyhíteni a problémát. A gyakori halfogyasztás nagyon egészséges is tud lenni, hiszen remek módja a fehérjebevitelnek, ugyanakkor szintén hozzájárulhat az arcszőrzet megerősödéséhez. Az olyan zsírosabb halak, mint a makréla vagy a lazac, fokozhatják a tesztoszteron termelődését a női szervezetben, ami általában a szőrzet megerősödéséhez vezet.

A fokozott szőrnövekedés hátterében számos ok húzódhat. Fotó: Getty Images

Szintén több tesztoszteron termelődhet a szervezetben, ha túl sok kávét iszunk, illetve túl sok koffeint viszünk be. Éppen ezért a szőrnövekedési problémán az is segíthet, ha koffeinmentes kávéra váltunk, vagy tudatosan megpróbáljuk csökkenteni a koffeinbevitelünket.

Manapság a stresszt elkerülni szinte lehetetlen, de egy bizonyos szint fölött már olyan következményekkel is számolnunk kell, mint a hormonegyensúly felborulása. Mivel az arc- és testszőrzet erősödésének hátterében ez is állhat, érdemes tudatosan beépíteni az életmódunkba olyan aktivitásokat, amelyek kifejezetten a stressz enyhítését szolgálják. Ilyen a rendszeres mozgás, a jóga, illetve a barátokkal, szeretteinkkel töltött minőségi idő is. Emellett ügyeljünk arra, hogy mindennap eleget aludjunk, mivel a kialvatlanság szintén megzavarhatja a hormonrendszer működését.