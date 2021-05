Ezek a császáros seb gyógyulásának szakaszai

Noha a császármetszés ma már rutinműtétnek számít - 2019-ben a szülések több mint 40 százaléka így zajlott Magyarországon -, nem szabad megfeledkezni róla, hogy nagy hasi műtét. Vagyis kockázatokkal jár, komoly szövődményei lehetnek, és attól függően, hogy kinek milyen gyorsan regenerálódik a szervezete, a felépülés hónapokig, vagy akár ennél hosszabb ideig is eltarthat.

Így zajlik a császármetszés

Ha nem adódik komplikáció, az altatásban vagy spinális érzéstelenítéssel végzett műtét körülbelül 30-50 percig tart. Ezalatt keresztbe vágják a has bőrét, átvágják a bőr alatti zsírszövetet és kötőszövetet, majd a hasizmokat széthúzva megnyitják a hasfalat, hogy a méhfalon ejtett metszés után egy 10-12 centiméteres nyíláson át kiemeljék a babát a méhüregből. A köldökzsinór és méhlepény eltávolítása után ellenőrzik, hogy a méh tiszta-e, majd visszafelé haladva, rétegesen mindent bezárnak, végül összevarrják a bőrt.

Számos tényező befolyásolja a császármetszés utáni felépülést. Fotó: Getty Images

A műtét utáni első nap a legnehezebb

Amíg az érzéstelenítő hatása el nem múlik, kötelező az ágynyugalom. Ilyenkor nem ajánlott felülni, sőt, még a fej felemelése is kellemetlenséget okozhat. Hat-nyolc óra elteltével kiveszik a műtét előtt felhelyezett katétert, majd segítséggel, vagy anélkül a kismamának mozgásba kell lendülnie: előbb felülni, majd felállni és járni. A mozgás egyrészt azért fontos, hogy mindenki el tudja látni magát és gyermekét, másrészt, hogy gyorsabban regenerálódjon a műtéti terület. Van, akinek a felállás és a járás is csak kellemetlenséget jelent, és viszonylag hamar belerázódik, pár óra elteltével pedig már különösebb gond nélkül sétál. Mások viszont megszenvedik az első pár napot, mert minden mozdulat - még az ágyból való felkelés is - nagy fájdalommal jár. A szülész-nőgyógyászok szerint ilyenkor nem szabad takaréklángra kapcsolni és csak feküdni, akkor is erőltetni kell a mozgást, ha nem esik jól.

Az első hét megpróbáltatásai

A császáros seb gyógyulása alkattól és számos - fizikai, pszichés és egyéb - tényezőtől függ. Például attól, hogy milyen varratokkal zárták a sebet, vagy hogy hogyan zajlik az utógondozás. Természetes, hogy a császármetszés után 4-6 napig ég, fáj, húzódik, gyulladt, esetleg meleg a hátramaradt, körülbelül 15-20 centiméteres vágás, illetve környéke. Ez az úgynevezett gyulladásos szakasz, amikor a seb környéke és felszíne még vérzik és nedves.

Ebben az időszakban fokozottan figyelni kell a sebet, illetve a műtét után esetlegesen felmerülő tüneteket, amennyiben ugyanis szövődmény lép fel, általában ilyenkor fordul elő. Szövődményre utalhat a hirtelen fellépő láz, a seb körüli fájdalmas gyulladás (még 7-10 nappal a műtét után is), az erős vérzés, a gennyes váladékozás és az erős fájdalom. Ha valaki ezek közül bármelyiket tapasztalja, érdemes azonnal kezelőorvoshoz fordulnia.

A sebfertőzés elkerülésére első naptól kezdve törekedni kell. Legfontosabb a seb tisztán tartása - amelyhez ma már különféle sebfertőtlenítő készítmények állnak rendelkezésre -, és a kötés gyakori cseréje, különösen, ha víz éri azt. A kötést addig nem szabad levenni, amíg a kezelőorvos nem javasolja. Általában a varratszedésig - amire tíz nappal a műtét után kerül sor - érdemes várni vele.

Amikor a gyulladás lelohad, beindul a fibrinképződés, vagyis a seb vázának kialakulása. A következő, proliferációs szakasz két-három hétig tart. Ekkor jönnek létre a műtét által érintett területen az új, rugalmas szövetek. Ilyenkor a seb viszket, húzódik, majd darabokra törik és apránként leesik. A harmadik, vagyis a remodellációs szakasz a leghosszabb: akár két évig - sőt, egyeseknél ennél tovább - is elhúzódhat. Ez idő alatt a friss szövetek megerősödnek, rugalmassá válnak, a gyógyulás során hátramaradó változások, deformitások, mint például a duzzadt sebszélek, vagy a göbök csökkennek, a hegesedés pedig fokozatosan elhalványul.

Hivatalos mérföldkő: a hathetes kontroll

A gyermekágyas időszak, a felépülés "hivatalos" szakasza császármetszés esetén is körülbelül hat hétig tart. Amikor letelik a hat hét, sor kerül a végső kontrollra, amikor a szülész-nőgyógyász megvizsgálja, hogy rendben összehúzódott-e a méh és megfelelően gyógyul-e a seb helyén keletkezett heg. Ennyi idő alatt a legtöbb császármetszésen átesett kismama nagyjából visszanyeri erejét, fizikai aktivitását, sokan teljesen felépülnek és életük szinte minden téren visszatér a rendes kerékvágásba. Másoknál viszont elhúzódhat a gyógyulás, aminek sok esetben éppen a heg az oka. A heg ugyanis nemcsak a bőrfelszínt érintheti, hanem izmokat és idegeket is. A bőr alatti, mélyen lévő szövetek gyógyulásakor is jelentkezhetnek komplikációk: például úgynevezett hasűri összenövések, amelyeket nem lehet látni, ám kiterjedésüktől függően a legkülönfélébb panaszokat okozhatják a vizelettartási problémáktól kezdve az emésztési-, vagy menstruációs zavarokig.

Sok császármetszéssel szült nő szembesül a hosszadalmas heggyógyulással. Előfordul, hogy a műtét utáni terület még hat hónappal a szülés után is érzéketlen, esetleg egyenetlenül gyógyul, a sebszélek kidudorodnak, vagy a heg színe továbbra is élénkpiros marad. Tény, hogy a műtét során átvágott idegek regenerálódása akár egy-két évig is elhúzódhat, ám ha a tünetek kellemetlenséget okoznak, vagy rendellenesnek tűnnek, mindenképpen érdemes szakemberrel konzultálni a továbbiakról.