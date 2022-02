Extrém terhelés van a gyerekorvosokon

Naponta akár 4-5 órát is felemészt és extrém leterheltséget jelent a gyerekorvosoknak, hogy a legenyhébb tüneteket mutató gyerekek iskolai hiányzásait is egytől egyig igazolniuk kell - hívta fel a figyelmet a problémára az RTL Klub tudósítása. Beszámolójuk szerint kora reggeltől estig égnek a vonalak a rendelőkben, ám a túlóránál is nagyobb baj, hogy az értelmetlen adminisztráció veszélyezteti a valódi betegek ellátását.

Gyakran kora reggeltől estig égnek a vonalak a rendelőkben.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Napi több óra pluszmunka a vége

"Minden alkalommal, amikor egy szülő igazolásért telefonál, akkor ki kell kérdezni, hogy miért hiányzik a gyerek. Akkor is, ha valamilyen banális problémáról van szó, mert el kell dönteni, hogy elég-e otthon kezelni, vagy jobb, ha bejönnek egy vizsgálatra. A szülő kifaggatása után a gyerek állapotát rögzíteni kell a rendelői szoftverben, majd jöhet az igazolás megírása, kinyomtatása, aláírása, lepecsételése. A papírt aztán vagy beszkennelik és elküldik e-mailben, vagy a szülő eljön érte" - magyarázta egy Balatonalmádiban dolgozó gyerekorvos, Dr. Győri Blanka, aki asszisztensével gyakran túlórázik, hogy végezni tudjanak az adminisztrációval. "Volt olyan napunk, amikor 150 ellátást végeztünk. Hogyha csak néhány percet szánunk valamire, ez akkor is irtózatos nagy teher. Volt, hogy este nyolcig tartott, mire mindenkivel egyeztettünk, beszéltünk, elküldtük az igazolást. A rendeléssel együtt ez 12 óra munka egyhuzamban, éppen csak annyi időre megállva, hogy a rendelőben együnk vagy igyunk valamit" - fejtette ki az orvos.

Rejtélyes betegség söpört végig egy magyar iskolán. h i r d e t é s

A háziorvos szerint az igazolások nagy részét olyan apróságok, múló rosszullétek miatt kell kiállítani, amely nem is igényli, hogy orvos lássa a gyereket. Az elmúlt hetekben például nagyon sok front volt, ezért sok gyereknek fájt a feje. Az ilyen panaszok jellemzően néhány óra múlva maguktól elmúlnak, az iskolák azonban emiatt is hazaküldték a diákokat. A szülők ilyenkor persze azonnal hívják is az orvost, a folyamatosan csengő telefon azonban ellehetetleníti a kapcsolattartást a valódi betegekkel. "Mindig attól fél az ember, hogy pont az nem jut el hozzám telefonon, akinek valóban akut segítségre vagy ellátásra van szüksége. Miközben én arról beszélgetek egy szülővel, hogy a gyereke két napot náthás volt" - mutatott rá a doktornő.

Nem a túlóra a legnagyobb baj

"Nem az a baj az igazolásokkal, hogy többet kell dolgozni. Az a baj, hogy totál értelmetlenek, és hátráltatják a szakmai munkát: legyen az betegellátás, prevenciós munka, szűrővizsgálatok vagy a védőoltások beadása" - ezt már egy budai háziorvos, Dr. Szalóczi Beáta mondta az RTL-nek. A helyzetet ráadásul bonyolítja, hogy az orvos sokszor úgy ad igazolást, hogy a beteggel nem is találkozott, tehát nem tudja, hogy a tünetek valóban elmúltak-e, vagy fennálltak-e egyáltalán. Ilyenkor a szakember kizárólag a szülő elmondására tud hagyatkozni. Ebben a formában az igazolások csak arra jók, hogy legyen egy orvosi, pecsétes papír, a tartalmának hitelessége viszont kérdéses - fogalmazott Szalóczi Beáta.

Mi lehet a megoldás?

Február elején több gyerekorvosi rendelőben is felfüggesztették az igazolások kiadását. Az igazolások rendszerének megreformálásáért indított Bizalmat a szülőnek, pedagógusnak, értelmet az orvosi igazolásnak nevű Facebook-csoportban pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy napi szinten fordul elő, hogy a koronavírus-gyanúsnak vagy kontaktszemélynek számító gyerekeknek engedélyezik az iskolák, hogy továbbra is bejárjanak az órákra, miközben egy hasfájás miatti hiányzás után kötelező orvosi igazolást bemutatni.

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete szerint a megoldás az lehet, ha a szülőknek több jogot adnának a hiányzások igazolására. A gyerekorvosokat képviselő szakmai szervezetek egyébként már többször egyeztettek a kormánnyal az igazolások kérdéséről, de egyelőre nem sikerült megállapodásra jutni.