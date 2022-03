Eltérő tempóban öregednek a szerveink

Belső szerveink biológiai órái jelentős eltérésben lehetnek egymástól, bizonyos szerveink gyorsabban, mások lassabban öregednek. Egy nemzetközi kutatócsoport szerint a várható élettartam meghosszabbításának kulcsa annak meghatározása, hogy melyik szerv biológiai órája jár a legjobban és melyik a leginkább pontatlanul.

Biológiai ritmusunk felborulásának tünetei Reggel a szokott időben felkelünk, megreggelizünk, elmegyünk dolgozni, délben megebédelünk, ebéd után ránk tör a fáradtság, este pedig nagyjából ugyanabban az időben nyugovóra térünk - belső óránk észrevétlenül meghatározza mindennapjaink ritmusát.

Nem csak egy biológiai óra dolgozik bennünk

Az öregedés legtöbb molekuláris elmélete nem tesz különbséget a szervrendszerek között, ez azonban a kutatók szerint hibás felfogás. Előfordulhat ugyanis, hogy egy 45 éves ember anyagcseréje egy tinédzserével vetekszik, de egy 2-es típusú cukorbeteg immunrendszere is működhet úgy, mint egy egészséges 20 éves fiatal felnőtté.

Most egy több mint négyezer ember bevonásával végzett elemzés olyan molekuláris és egyéb változások kombinációit térképezte fel, amelyek az egyes szervekre jellemzőek. Az áttekintés megállapította, hogy a szervek és rendszerek különböző ütemben öregszenek - ez alapján pedig a súlyos, akár halállal végződő betegségek kialakulásának veszélye is jobban felismerhető. Dr. Xun Xu, a Pekingi Genomikai Intézet munkatársa szerint a kutatás során vér- és székletmintákból azonosítható biomarkereket, valamint általános orvosi vizsgálatból származó adatokat használtak.

Szívünk, tüdőnk és más szerveink eltérő mértékben öregednek. Fotó: Getty Images

A tanulmány eredménye szerint testünk öregedése nem egyetlen biológiai óra üteme szerint halad, hanem több óra is működik bennünk egyszerre, amelyek az egyes személyek genetikájától és életmódjától függően nagyon eltérően haladhatnak. A kísérlethez 20-45 év közötti nőket és férfiakat válogattak be. Náluk a tudósok összesen 403 jellemzőt vettek figyelembe, amelyek magukban foglalják az anyagcserét, a biokémiát, az immunitást, a testösszetételt, a fizikai erőnlétet, az agyhullámokat, az arcot és a bélbaktériumokat. Ezen jellemzőket kilenc fő kategóriába sorolták, amelyek valamelyik szervrendszerhez kapcsolódnak, beleértve a szív- és érrendszert, a vesét, a májat, a nemi hormonokat, a bőrt, a táplálkozást, az immunrendszert, a fizikai erőnlétet és a mikrobiomot. Kidolgoztak egy olyan vizsgálati rendszert is, amely képes korrelálni a különböző testi rendszereket egymással, hogy felmérjék, ezek a szervek gyorsabban vagy lassabban öregednek-e az átlagnál.

Nem meglepő módon a kutatók megállapították, hogy az egészséges testsúly és a magas fizikai erőnlét szinte minden szerv öregedésére pozitív hatással van. A változatosabb mikrobiom fiatalabb bélrendszerre utalt, viszont a vesék öregedését inkább negatívan befolyásolta. Ennek oka a kutatók szerint az lehet, hogy a bélbaktériumok sokszínűsége a veséket is komolyabb munkára fogja.