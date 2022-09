„Ez még a rutinos mentőket is megtévesztette” – ezzel a felütéssel indul az Országos Mentőszolgálat egyik közelmúltbeli posztja, amelyben arról számolnak be, hogy valaki jogtalanul használja a logójukat. A mentők azt írták, a magánegészségügyi szolgáltató „feltehetően az Országos Mentőszolgálat iránti közbizalmat irigyelte meg”.

Ellopták a mentők emblémáját. Fotó: Országos Mentőszolgálat

Jogi lépéseket tesznek az ügyben

A logó jogtalan használója a mentők védjegyoltalom alatt álló emblémáját helyezte el saját cégéreként egy személyautón, csupán a feliratot változtatta meg „Országos Mentőszolgálat”-ról „Egészségügyi Szolgálat”-ra. „A megtévesztésre alkalmas, fekete, szolgálati jármű benyomását keltő autón már több bajtársunk tekintete is megakadt a forgalomban az elmúlt hónapokban, azonban csak most sikerült parkolás közben közelről is fényképeznie a kamu emblémát egy szabadnapos életmentőnek” – olvasható a mentők bejegyzésében.

Az életmentők véleménye szerint nem véletlenről van szó, hiszen még a betűk típusa is hasonlít az eredetihez – csak a név nem ugyanaz. „Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója jogi lépéseket helyezett kilátásba a mentők szellemi tulajdonának védelme érdekében” – közölték.

Szörnyű balesetbe botlottak a szabadnapos mentősök a napokban.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!