Egyre több a skorbutos beteg

A skorbut jellemzően súlyos C-vitamin-hiány következtében jön létre. Korai tünetei között szerepel a fáradékonyság, a gyengeség, a fogyás, az étvágycsökkenés, az ingerlékenység, illetve a csontok, izmok és ízületek fájdalma is. Később már pikkelyes, száraz és hámló bőr, elhúzódó sebgyógyulás, véraláfutás, bevérzés és fogínyvérzés is jelentkezhet.

Az egyoldalú táplálkozásnak könnyen skorbut lehet a vége. Fotó: iStock

Meglepő diagnózis

Fogínyvérzéssel fordult orvoshoz egy Hannah nevű 28 éves biológus is, aki emellett gyomor- és bélproblémákra, valamint megmagyarázhatatlan súlycsökkenésre panaszkodott. Mivel elég kiegyensúlyozott étrendet követ, őt és orvosát is meglepte a diagnózis. A skorbutos fiatal nőnek ezután meg kellett tanulnia, hogyan lehet étrendje még az addiginál is táplálóbb és vitamindúsabb - számolt be róla a The Sun.

A lap által megkérdezett háziorvos, dr. Clare Morrison szerint a válogatós emberek között gyakori az általa "bézs diétának" nevezett étrend. Ez azt jelenti, hogy az érintettek - szándékosan vagy sem - szinte csak kenyeret, sült krumplit, süteményeket, panírozott csirkefalatokat és gabonapelyhet fogyasztanak. Ez pedig hosszú távon skorbuthoz vezethet.

Mit (t)ehetünk?

A betegség távoltartására a legjobb módszer a változatos étkezés, amelynek köszönhetően minden szükséges tápanyaghoz hozzájuthatunk. A szakemberek azt ajánlják, hogy fogyasszunk rendszeresen narancsot, grapefruitot, epret, pirospaprikát, kelkáposztát és brokkolit is, ezek ugyanis megvédhetnek minket a skorbut kialakulásától.